Amazon investuje ďalšie 4 miliardy USD do Anthropicu

Seattle 22. novembra (TASR) - Amazon investuje ďalšie 4 miliardy USD (3,80 miliardy eur) do spoločnosti Anthropic, ktorá je najväčším konkurentom OpenAI. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Amazon v piatok oznámil, že investuje ďalšie 4 miliardy USD do startupu Anthropic pôsobiaceho v oblasti umelej inteligencie (AI), ktorý založili bývalí lídri výskumu OpenAI.



Nové financovanie zvyšuje celkovú investíciu Amazonu do startupu na 8 miliárd USD. Podľa Anthropicu, ktorý stojí za chatbotom a modelom umelej inteligencie Claude, však Amazon zostane menšinovým akcionárom.



Divízia koncernu Amazon Web Services (AWS) sa stane "hlavným partnerom Anthropicu v oblasti cloudu a trénovania AI". Anthropic bude odteraz na trénovanie a nasadenie svojich najväčších AI modelov používať čipy AWS Trainium a Inferentia.



(1 EUR = 1,0526 USD)