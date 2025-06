Amazon investuje do dátových centier v Pensylvánii 20 miliárd USD

Harrisburg 9. júna (TASR) - Americký internetový predajca Amazon investuje do dvoch dátových centier v Pensylvánii približne 20 miliárd dolárov (17,53 miliardy eur). Spoločnosť tým rozširuje svoje plány, v rámci ktorých sa od začiatku tohto roka zaviazala investovať 40 miliárd USD do dátových centier v štátoch Mississippi, Indiana, Ohio a Severná Karolína. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Amazon zvyšuje svoje investície do infraštruktúry v snahe lepšie konkurovať ostatným technologickým gigantom a uspokojiť rastúci dopyt po riešeniach založených na využití umelej inteligencie (AI). Rýchly rast cloudových služieb a umelej inteligencie podporil dopyt po dátových centrách, ktoré potrebujú energiu na prevádzku serverov, úložných systémov, sieťových zariadení a chladiacich systémov.



Jedno z nových dátových centier Amazonu sa má nachádzať v blízkosti jadrovej elektrárne Susquehanna na severovýchode Pensylvánie. Jej väčšinový vlastník, spoločnosť Talen Energy, minulý rok oznámila, že pre dátové centrum Amazonu poskytne energiu v objeme 960 megawattov. To podľa agentúry Reuters predstavuje 40 % výkonu jednej z najväčších jadrových elektrární v USA, čo je množstvo, ktoré postačuje na zabezpečenie dodávok elektriny pre viac ako pol milióna domácností.



(1 EUR = 1,1411 USD)