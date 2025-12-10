< sekcia Ekonomika
Amazon investuje v Indii viac ako 35 miliárd USD
Globálne technologické firmy posilňujú svoju prítomnosť v tretej najväčšej ázijskej ekonomike.
Autor TASR
Naí Dillí 10. decembra (TASR) - Americký internetový gigant Amazon plánuje do roku 2030 investovať v Indii viac ako 35 miliárd USD (30,08 miliardy eur) do cloudovej infraštruktúry a umelej inteligencie (AI). A tiež do zvýšenia exportu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Globálne technologické firmy posilňujú svoju prítomnosť v tretej najväčšej ázijskej ekonomike. Veľké americké technologické spoločnosti tento rok investovali v Indii miliardy dolárov, čo poukazuje na pozíciu krajiny ako strategického centra pre rast cloudu, umelej inteligencie a technológií.
Microsoft v utorok (9. 12.) sľúbil investovať v Indii 17,5 miliardy USD do umelej inteligencie a cloudovej infraštruktúry do roku 2030. Ide o jeho najväčšiu investíciu v Ázii, zatiaľ čo Google sa zaviazal investovať 15 miliárd USD v priebehu nasledujúcich piatich rokov do výstavby dátových centier AI.
Investície spoločnosti Amazon sú „strategicky zosúladené s národnými prioritami Indie a zamerajú sa na rozširovanie schopností umelej inteligencie, posilňovanie logistickej infraštruktúry, podporu rastu malých podnikov a vytváranie pracovných miest,“ uviedol internetový gigant vo vyhlásení.
Amazon zvýšil výdavky v Indii, aby mohol konkurovať spoločnosti Flipkart, ktorú podporuje Walmart, a maloobchodnej divízii spoločnosti Reliance Industries miliardára Mukesha Ambaniho.
Americký internetový obchod, najväčší na svete, dodal, že do roku 2030 plánuje vytvoriť v Indii ďalších 1 milión pracovných príležitostí. Pripomenul, že za uplynulých desať rokov pomohol vygenerovať kumulatívny export pre predajcov v Indii vo výške viac ako 20 miliárd USD a do roku 2030 ho plánuje zvýšiť na 80 miliárd USD.
India, najľudnatejšia krajina sveta, je pre Amazon kľúčovým trhom vďaka rýchlo rastúcej základni užívateľov internetu.
(1 EUR = 1,1637 USD)
