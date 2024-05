Amazon investuje v Španielsku 15,7 miliardy eur do dátových centier

Madrid 22. mája (TASR) - Cloudová divízia Amazonu AWS investuje 15,7 miliardy eur do roku 2033 do dátových centier v Aragónsku na severovýchode Španielska. Oznámil to v stredu americký technologický gigant. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Investícia prinesie približne 17.500 nepriamych pracovných miest v lokálnych firmách a prispeje sumou 21,6 miliardy eur k hrubému domácemu produktu (HDP) Španielska počas tohto obdobia, uviedol Amazon vo vyhlásení.



"Tento nový záväzok AWS poukazuje na atraktivitu našej krajiny ako strategického technologického centra v južnej Európe," uviedol španielsky minister pre digitálnu transformáciu José Luis Escrivá.



Šéf regionálnej vlády Aragónska Jorge Azcón v správe na sociálnej sieti zase napísal, že ide o "najväčšiu investíciu v histórii regiónu".



Amazon, priekopník elektronického obchodu, má dominantné postavenie aj v cloud computingu. Na konci roka 2023 mal v tomto segmente podiel na trhu vo výške 31 % podľa údajov Stocklytics.



Ale aj jeho súperi Microsoft a Google získavajú čoraz väčší podiel na tomto trhu, a to 24 % v prípade Microsoftu, zatiaľ čo Google má 11 % na trhu cloudového biznisu.



Preteky v segmente cloud computingu sa obzvlášť vyhrotili po príchode umelej inteligencie a jazykového modelu ChatGPT.