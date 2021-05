Amazon je blízko dohode o kúpe MGM Studios

Seattle 25. mája (TASR) - Amazon je blízko k prevzatiu jedného z najväčších a najstarších filmových štúdií v MGM Studios za takmer 9 miliárd USD (7,34 miliardy eur).



Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou je internetový koncern tesne pred uzavretím dohody o akvizícii spoločnosti MGM, ktorá je napríklad spoluvlastníkom práv na filmy o Jamesovi Bondovi a ďalších filmov a televíznych seriálov. Kúpna cena sa má pohybovať v pásme 8,5 miliardy USD až 9 miliárd USD. Dohoda by podľa zdrojov mala byť oznámená ešte v utorok.



V prípade uskutočnenia to bude najväčšia akvizícia Amazonu od prevzatia Whole Foods v roku 2017 za 13,7 miliardy USD.



Amazon chce získať viac televízneho a filmového obsahu pre svoju službu Prime Video, ktorou konkuruje Netflixu, Disney a ďalším videostreamingovým službám.



(1 EUR = 1,2264 USD)