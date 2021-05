Amazon kupuje filmové štúdio Metro-Goldwyn-Mayer

Seattle 26. mája (TASR) - Americký internetový koncern Amazon oznámil kúpu filmového štúdia Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) za takmer 9 miliárd USD. Je to najväčšia akvizícia Amazonu od získania spoločnosti Whole Foods pred štyrmi rokmi.



Amazon uviedol, že za spoločnosť, ktorá je spoluvlastníkom práv na filmy o Jamesovi Bondovi, a do jej portfólia patrí množstvo ďalších filmov a televíznych seriálov, zaplatí 8,45 miliardy USD (6,91 miliardy eur). Amazon tak získa viac televízneho a filmového obsahu pre svoju službu Prime Video, ktorou konkuruje Netflixu, Disney+ a ďalším videostreamingovým službám.



Dohodnutá cena je mierne nižšia, než naznačovali odhady, ktoré ju stanovili na 8,5 až 9 miliárd USD. Napriek tomu je kúpa jedného z najstarších štúdií (vzniklo v roku 1924) druhou najväčšou akvizíciou zo strany Amazonu od roku 2017, keď internetová spoločnosť prevzala sieť biopotravín Whole Foods. Za tento reťazec zaplatila 13,7 miliardy USD.