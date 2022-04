Tržby Amazonu rástli najpomalšie od spľasnutia internetovej bubliny

Seattle 29. apríla (TASR) - Amazon má za sebou slabý 1. kvartál. Jeho tržby rástli najpomalšie od spľasnutia internetovej bubliny, zisk prudko klesol a vyhliadky sklamali očakávania. Akcie koncernu sa v predĺženom obchodovaní prepadli až o 10 %.



Prevádzkový zisk Amazonu za tri mesiace od januára do konca marca medziročne klesol o 58 % na 3,7 miliardy USD (3,53 miliardy eur). Upravený zisk na akciu predstavoval 7,38 USD, pričom analytici očakávali 8,36 USD.



Čistá strata dosiahla 3,8 miliardy USD po zisku 8,11 miliardy USD v rovnakom období pred rokom. Dôvodom boli odpisy v hodnote podielu vo výrobcovi elektromobilov Rivian vo výške 7,6 miliardy USD.



Tržby sa zvýšili o 7 % na 116,44 miliardy USD. To bol ich najpomalší nárast za vyše dve desaťročia. Analytici počítali s tržbami na úrovni 116,3 miliardy USD.



Šéf Amazonu Andy Jassy uviedol ako hlavné príčiny negatívneho vývoja v uplynulom štvrťroku pandémiu a vojnu na Ukrajine.



Koncern očakáva v prebiehajúcom kvartáli tržby v pásme 116 miliárd USD až 121 miliárd USD, čo by zodpovedalo medziročnému nárastu o 3 % až 7 %.



(1 EUR = 1,0485 USD)