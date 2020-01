Amazon mal lepšie výsledky, ako mu predpovedali analytici

Seattle 31. januára (TASR) - Americký internetový obchod Amazon dosiahol vo 4. štvrťroku 2019 lepšie výsledky, ako mu predpovedali analytici z Wall Street. Jeho tržby počas kľúčovej vianočnej sezóny výrazne vzrástli a už viac ako 150 miliónov ľudí po celom svete je ochotných platiť 119 USD ročne za jeho službu Prime, ktorá ponúka rýchlejšie dodávky a ďalšie výhody.



To je nárast o viac ako 50 % od posledného zverejnenia počtu klientov Prime v roku 2018. Amazon tak predstihol aj spoločnosť Netflix, ktorá má na celom svete 139 miliónov predplatiteľov.



Vo 4. štvrťroku 2019 sa k Prime pripojilo viac ľudí ako kedykoľvek predtým, skonštatoval generálny riaditeľ a zakladateľ Amazonu Jeff Bezos.



Spoločnosť so sídlom v Seattli zároveň informovala, že jej zisk za tri mesiace do konca decembra 2019 vzrástol na 3,27 miliardy USD (2,96 miliardy eur), čo predstavuje 6,47 USD na akciu, z 3,03 miliardy USD alebo 6,04 USD/akcia v rovnakom období 2018. Zisk na akciu vysoko prekonal odhady analytikov, ktorí Amazonu predpovedali, že zarobí 4,04 USD.



Tržby spoločnosti vo 4. štvrťroku 2019 stúpli o 21 % na 87,44 miliardy USD zo 72,38 miliardy USD. Analytici očakávali tržby vo výške 86,02 miliardy USD.



Tržby zo Severnej Ameriky sa zvýšili o 22 % na 53,67 miliardy USD z predvlaňajších 44,12 miliardy USD a tržby v zahraničí vzrástli o 14 % na 23,81 miliardy USD. Tržby z tzv. cloudových služieb Amazonu pritom stúpli o 34 % na 9,95 miliardy USD.



Celkové prevádzkové náklady spoločnosti v uplynulom štvrťroku vzrástli na 83,56 miliardy USD zo 68,60 miliardy USD v predchádzajúcom oku.



Za celý rok 2019 dosiahol Amazon zisk 11,6 miliardy USD a tržby 280 miliárd USD. Pokiaľ ide o vyhliadky, v 1. štvrťroku 2020 očakáva tržby 69 až 73 miliárd USD.







(1 EUR = 1,1029 USD)