Amazon na Slovensku dvíha platy

Bratislava 20. júla (OTS) - Spoločnosť Amazon oznámila, že na základe procesu každoročnej revízie miezd zvýši vstupné mzdy na Slovensku na 5,8 eur/h pre zamestnancov na vstupnej úrovni a na 7,3 EUR/h pre vedúcich tímov. Spolu s dochádzkovým bonusom tak zamestnanci na vstupnej úrovni zarobia od 1 169 do 1 250 eur/h brutto mesačne a vedúci tímov od 1 472 do 1 552 EUR/h v závislosti od odpracovaných rokov.” uviedol novovymenovaný riaditeľ Amazon Fulfillment SlovenskoV tomto roku spoločnosť Amazon preskúmala údaje od viac ako 60 ďalších miestnych zamestnávateľov, pričom porovnala jednotlivé mzdy s podobnými pozíciami v regiónoch, kde Amazon pôsobí, ako aj ponúkané výhody. Nová mzdová štruktúra bude účinná od 1. augusta 2021 a zo zvýšeného odmeňovania budú mať úžitok aj všetci dočasní zamestnanci, ktorí v hlavnej sezóne spoločnosti Amazon značne pomáhajú.,” doplnil, HR manažér Amazon Fulfillment Slovensko.“ uzatvára, inštruktorka na oddelení vrátených dodávateľských položiek.Novinky zo sveta Amazonu nájdete na sociálnych sieťach Twitter Instagram a na press portáli spoločnosti.