Amazon odvolal ponuku na kúpu výrobcu robotického vysávača iRobot

New York/Brusel 29. januára (TASR) - Americký gigant Amazon v pondelok odvolal navrhovanú akvizíciu spoločnosti iRobot, ktorá čelí vyšetrovaniu protimonopolných úradov na oboch stranách Atlantiku. Najväčší internetový obchod na svete obvinil zo zrušenia akvizície "prehnané a neprimerané regulačné prekážky". TASR správu prevzala z AP.



Obe firmy v spoločnom vyhlásení uviedli, že "uzavreli vzájomnú dohodu o ukončení akvizičnej zmluvy". "Sme sklamaní, že akvizícia firmy iRobot spoločnosťou Amazon nemohla pokračovať,“ uviedol David Zapolsky, právny zástupca Amazonu. Colin Angle, zakladateľ spoločnosti iRobot, povedal tiež, že ukončenie je "sklamaním".



Amazon v roku 2022 oznámil, že kúpi spoločnosť iRobot za 1,7 miliardy USD (1,56 miliardy eur), ale hodnota transakcie odvtedy klesla pre nový dlh spoločnosti.



Európska komisia, najvyšší protimonopolný orgán Európskej únie, informovala minulý rok Amazon o svojom "predbežnom názore", že akvizícia výrobcu vysávača Roomba by mohla ohroziť hospodársku súťaž.



Komisia začala vyšetrovať akvizíciu pre obavy, že môže vytlačiť konkurenčné robotické vysávače z ponuky obchodu Amazon alebo by to mohlo zhoršiť ich prístup k portálu a ohroziť tak hospodársku súťaž.



Britské protimonopolné regulačné úrady kúpu vlani v júni schválili, ale stále čelil kontrole Federálnej obchodnej komisie v USA.



Spoločnosť iRobot v pondelok zároveň oznámila plán reštrukturalizácie zameraný na zníženie nákladov, v rámci ktorého zruší približne 350 pracovných miest. A uviedla tiež, že Colin Angle odstúpil z funkcie jej generálneho riaditeľa.



(1 EUR = 1,0871 USD)