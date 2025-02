Amazon plánuje v roku 2025 investovať do infraštruktúry 100 mld. USD

New York 7. februára (TASR) - Spoločnosť Amazon plánuje tento rok investovať do infraštruktúry približne 100 miliárd amerických dolárov (96,53 miliardy eur), najmä do rozširovania dátových centier pre umelú inteligenciu (AI). Dopyt zákazníkov po zdrojoch na tento účel je taký veľký, že divízia cloudových služieb Amazon Web Services (AWS) už pracuje na hranici svojich kapacít, uviedol generálny riaditeľ koncernu Andy Jassy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Amazon je nielen najväčším internetovým predajcom na svete, ale v rámci svojej divízie AWS aj najväčším globálnym poskytovateľom služieb v oblasti cloud computingu. V uplynulom štvrťroku Amazon investoval do rozšírenia svojej infraštruktúry 26,3 miliardy USD. Spoločnosť teraz očakáva, že v druhej polovici roka ju podporí zlepšenie situácie v oblasti dodávok počítačových čipov a energií, dodal Jassy.



Amazon vo štvrtok (6. 2.) informoval, že jeho čisté tržby v poslednom štvrťroku minulého roka medziročne vzrástli o 10 % na 187,8 miliardy USD. Zisk sa takmer zdvojnásobil na 20 miliárd USD. Tržby divízie AWS, ktorá ťaží z rozmachu AI, sa zvýšili o 19 % na 28,8 miliardy USD.



(1 EUR = 1,036 USD)