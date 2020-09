Amazon plánuje v štáte Washington vytvoriť ďalších 10-tisíc miest

Seattle 4. septembra (TASR) - Americký internetový gigant Amazon plánuje vytvoriť v americkom štáte Washington v najbližších rokoch ďalších 10.000 nových pracovných miest. Celkovo tak ich počet vzrastie na 27.000. Uviedla to spoločnosť v piatok.



Nové pracovné pozície v spomínanom štáte plánuje Amazon vytvoriť v meste Bellevue neďaleko Seattlu, v ktorom má Amazon sídlo. Sú to ďalšie miesta k už skôr oznámenému počtu 15.000 pracovných pozícií, ktoré plánuje Amazon v Bellevue vytvoriť. V súčasnosti pracuje v tomto meste pre Amazon približne 2000 ľudí.



Najväčší internetový obchod na svete oznámil vytvorenie nových pracovných pozícií v posledných mesiacoch vo viacerých amerických mestách, ale aj inde. Tento týždeň napríklad informoval o tom, že do konca roka vytvorí v Británii ďalších 7000 nových pracovných miest. Od začiatku roka pritom vytvoril v krajine už 3000 pozícií a po pridaní nových 7000 bude mať Amazon v Británii viac než 40.000 zamestnancov.



Spoločnosť tak reaguje na prudký rast biznisu, ktorý podporila pandémia nového koronavírusu. Karanténne opatrenia prijaté s cieľom obmedziť šírenie vírusu viedli na jednej strane k uzatvoreniu mnohých firiem a kamenných obchodov, na druhej však prudko zvýšili nakupovanie cez internet.



To sa odrazilo na tržbách a zisku spoločnosti. Za 2. kvartál zaznamenal Amazon čistý zisk 5,24 miliardy USD (4,42 miliardy eur), zatiaľ čo pred rokom predstavoval zisk 2,63 miliardy USD. Tržby vzrástli o 40 % na 88,91 miliardy USD a výrazne prekonali očakávania trhov. Na severoamerickom trhu sa tržby zvýšili o 43 % na 55,44 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1842 USD)