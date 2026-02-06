< sekcia Ekonomika
Amazon plánuje v tomto roku investovať približne 200 miliárd USD
Investovať chce do umelej inteligencie (AI), čipov, robotiky alebo satelitov.
Autor TASR
San José 6. februára (TASR) - Gigant internetového obchodu Amazon plánuje tento rok investovať približne 200 miliárd dolárov (169,52 miliardy eur) do umelej inteligencie (AI), čipov, robotiky alebo satelitov. Spoločnosť očakáva, že tieto investície budú z dlhodobého hľadiska ziskové, zdôraznil vo štvrtok (5. 2.) generálny riaditeľ Andy Jassy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Amazon má silnú pozíciu v oblasti výpočtového výkonu a dátových úložísk, vďaka čomu ťaží zo súčasného boomu umelej inteligencie. Tržby z jeho cloudovej divízie AWS v poslednom štvrťroku minulého roka vzrástli o 24 % na 35,6 miliardy USD, čím prekonali priemerné očakávania analytikov.
Aj ďalšie popredné technologické spoločnosti vo veľkom investujú do rozširovania svojich možností v oblasti AI. Materská spoločnosť Google, Alpahabet, v stredu (4. 2.) oznámila na tento rok kapitálové investície vo výške 175 až 185 miliárd USD. Meta, materský koncern Facebooku, zase plánuje v tomto roku investície v rozsahu 115 až 135 miliárd USD.
V poslednom štvrťroku minulého roka vzrástli tržby koncernu Amazon o 14 % na 213,4 miliardy USD. Čistý zisk dosiahol 21,2 miliardy USD v porovnaní s 20 miliardami USD vo štvrtom kvartáli 2024.
(1 EUR = 1,1798 USD)
