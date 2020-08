Amazon plánuje vytvoriť 3500 nových pracovných miest v USA

Seattle 18. augusta (TASR) – Americký internetový gigant Amazon v utorok oznámil, že plánuje vytvoriť 3500 nových pracovných miest v oblasti technológií a v kanceláriách v šiestich mestách USA.



Elektronický obchodný gigant uviedol, že rozšíri svoje technologické centrá a firemné kancelárie v Dallase, Detroite, Denveri, New Yorku, Phoenixe a San Diegu.



Amazon očakáva, že do kancelárií investuje 1,4 miliardy USD (1,18 miliardy eur), pričom rozšíri ich priestory v každom zo spomínaných miest.



Beth Galettiová, senior viceprezidentka pre ľudské zdroje v Amazone, uviedla vo vyhlásení, že 3500 nových pracovných miest pribudne po celej krajine v mestách, kde je veľa rozmanitých talentov.



Odhaduje sa, že Amazon prijme ďalších architektov cloudovej infraštruktúry, softvérových inžinierov, dátových expertov, produktových manažérov a dizajnérov užívateľského prostredia. Budú pracovať v divíziách ako sú AWS (Amazon Web Services), Alexa, Amazon Advertising, Amazon Fashion a Amazon Fresh.



Amazon koncom júla oznámil, že plánuje vytvoriť tiež 1000 nových pracovných miest v Írsku a zriadiť nový kampus v Dubline.



Amazon má po celom svete viac ako 876.000 zamestnancov, pričom zhruba 600.000 prijal od roku 2010.



V tomto roku však Amazon opustilo aj niekoľko významných expertov. V roku 2020 odišli z Amazonu traja z približne 10 kľúčových inžinierov, naposledy to bol Brad Porter, vedúci robotiky v Amazone. Odišiel aj Paul Viola, ktorý viedol divíziu Prime Air, a tiež Peter Vosshall, ktorý pracoval v Amazon Web Services.



(1 EUR = 1,1853 USD)