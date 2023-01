Amazon plánuje zatvoriť tri britské sklady,ovplyvní to pracovné miesta

Londýn 10. januára (TASR) - Americký internetový obchod Amazon plánuje zatvoriť tri sklady v Spojenom kráľovstve. Tento krok ovplyvní 1200 pracovných miest. Uviedla to v utorok agentúra PA Media. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Zástupca Amazonu zatiaľ neodpovedal Reuters na žiadosť o komentár.



Internetový predajca so sídlom v americkom Seattli minulý týždeň oznámil, že zruší viac ako 18.000 pracovných miest vo svojich prevádzkach na celom svete a časť z nich bude v Európe.



Prepúšťanie sa dotkne zamestnancov v oblasti elektronického obchodu a ľudských zdrojov. Internetový gigant to odôvodnil "neistotou v ekonomike". Uviedol tiež, že počas pandémie ochorenia COVID-19, keď došlo k veľkému nárastu internetového predaja v dôsledku obmedzenia pohybu, príliš rýchlo najímal nových ľudí.



Agentúra Reuters v separátnej správe uviedla, že Amazon čelí v Británii aj požiadavkám na lepšie mzdy v skladoch, pričom zhruba 300 jeho zamestnancov plánuje štrajkovať 25. januára.