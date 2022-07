Amazon ponúkol Európskej komisii ústupky, aby ukončila vyšetrovanie

Brusel 14. júla (TASR) - Americký internetový obchod Amazon ponúkol Európske únii (EÚ) ústupky v snahe ukončiť protimonopolné vyšetrovanie a odvrátiť možnú veľkú pokutu. Uviedli vo štvrtok regulačné úrady. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Internetový gigant ponúkol Európskej komisii (EK), že sa zdrží používania údajov predajcov na svoje vlastné konkurenčné maloobchodné podnikanie. A zvýši viditeľnosť konkurenčných produktov na svojej platforme.



Americký online predajca bude tiež pristupovať k iným predajcom ako k seberovným a zaradí ich ponuky do "nákupného boxu" na svojej webovej stránke, na ktorom generuje väčšinu jeho predaja.



Predajcovia si zároveň budú môcť vybrať svoju vlastnú spoločnosť poskytujúcu logistické a doručovacie služby namiesto konkurenčných logistických služieb Amazonu.



Európska komisia dala konkurentom a zákazníkom čas do 9. septembra, aby jej poskytli spätnú väzbu k návrhu Amazonu, kým sa rozhodne, či ponuku prijme a ukončí svoje dve vyšetrovania.



Amazonu hrozí pokuta až do výšky 10 % jeho globálneho obratu, ak ho Komisia uzná za vinného z porušenia pravidiel EÚ. Internetový obchod nesúhlasí s niekoľkými závermi Komisie, ale konštruktívne spolupracuje.



Komisia v roku 2020 obvinila Amazon, že využíva svoju veľkosť, silu a dáta na presadzovanie vlastných produktov a získavanie nespravodlivej výhody oproti konkurenčným obchodníkom, ktorí predávajú na jeho online platforme.