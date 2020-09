Amazon prijme ďalších 100.000 ľudí, aby stíhal vybaviť objednávky

Seattle 14. septembra (TASR) - Americký internetový obchod Amazon v pondelok oznámil, že prijme ďalších 100.000 ľudí, aby udržali krok s nárastom on-line objednávok.



Noví zamestnanci budú triediť, baliť a posielať objednávky a budú prijatí nielen na čiastočný, ale aj na trvalý úväzok. Amazon uviedol, že nové pracovné miesta nesúvisia s jeho typickým náborom pred rušnou jesennou a vianočnou sezónou.



Internetový obchod zažíva rozmach. Amazon, najväčší svetový on-line predajca so sídlom v Seattli, zaznamenal v období apríl - jún rekordný zisk aj tržby, pretože počas pandémie nového koronavírusu sa zvýšil dopyt po kúpe potravín a ďalšieho tovaru cez internet.



Americká spoločnosť už začiatkom tohto roka musela najať 175.000 ľudí, aby dokázala vybaviť prílev on-line objednávok. Minulý týždeň uviedla, že potrebuje obsadiť 33.000 korporátnych a technických pracovných miest.



V pondelok Amazon dodal, že potrebuje ľudí aj do 100 nových skladov, baliarní a ďalších zariadení, ktoré tento mesiac otvára.



Alicia Bolerová Davisová, ktorá dohliada na sklady spoločnosti Amazon, informovala, že spoločnosť ponúka náborové bonusy vo výške 1000 USD (843,60 eura) v niektorých mestách, kde má problém nájsť nových pracovníkov, ako sú Detroit, New York, Philadelphia a Louisville v Kentucky. Nástupný plat v americkej divízii Amazonu je 15 dolárov na hodinu.



V skladoch spoločnosti Amazon začína byť rušno, keďže okrem typického oživenia nákupov po prázdninách plánuje spoločnosť usporiadať jeden zo svojich najrušnejších nákupných dní - Prime Day, až teraz na jeseň po odklade pôvodného júlového termínu.



Amazon dodal, že bude monitorovať, či bude potrebné prijať pred vianočnými sviatkami ďalších pracovníkov. Vlani najal pred Vianocami 200.000 ľudí.



Aj ďalšia americká firma sa už pripravuje na nárast on-line objednávok. Logistická a zásielková spoločnosť United Parcel Service (UPS) minulý týždeň uviedla, že plánuje prijať 100.000 ľudí, ktorí jej pomôžu doručiť balíčky počas predvianočného obdobia.



(1 EUR = 1,1854 USD)