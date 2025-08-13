< sekcia Ekonomika
Amazon rozširuje donáškovú službu aj o potraviny podliehajúce skaze
Amazon teraz predplatiteľom služby Prime ponúka možnosť objednať si napríklad čučoriedky a mlieko súčasne s batériami, tričkami a ďalšími položkami.
Autor TASR
New York 13. augusta (TASR) - Americký internetový obchod Amazon rozširuje svoju donáškovú službu aj o potraviny podliehajúce skaze. Vyvíja tak tlak na tradičných obchodníkov s potravinami. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Zákazníci vo viac ako 1000 mestách a obciach majú teraz prístup k čerstvým potravinám vďaka bezplatnej donáške v ten istý deň pri objednávkach nad 25 USD (21,35 eura) pre členov Prime. Do konca roka plánuje ponúkať túto donáškovú službu na viac ako 2300 miestach.
Tento krok predstavuje jedno z najvýznamnejších rozšírení trhu s potravinami pre gigantického online predajcu, keďže Amazon zavádza tisíce potravín podliehajúcich skaze do svojej existujúcej logistickej siete. Očakáva sa, že tým vyvinie väčší tlak na donáškové služby konkurentov, ako sú maloobchodné reťazce Walmart, Kroger a Target, ktorých akcie v stredu ráno klesli, zatiaľ čo akcie Amazonu vzrástli o 1 %.
Amazon uviedol tiež, že ak objednávka nesplní minimálnu požadovanú hodnotu, členovia Prime si stále môžu zvoliť doručenie v ten istý deň, ale za poplatok 2,99 USD. Pre zákazníkov bez členstva Prime je táto služba dostupná za poplatok 12,99 USD bez ohľadu na veľkosť objednávky.
V minulosti boli objednávky potravín pre predplatiteľov Prime vybavované prostredníctvom Amazon Fresh alebo Whole Foods.
Členovia Prime platia 14,99 USD mesačne alebo 149 USD ročne.
Spoločnosť Amazon uviedla, že v minulom roku vygeneroval predaj potravín a domácich potrieb viac ako 100 miliárd USD, bez započítania príjmov z predaja Whole Foods a Amazon Fresh.
V júni Amazon oznámil, že do roku 2026 investuje viac ako 4 miliardy USD do strojnásobenia svojej doručovacej siete so zameraním na malé mestá a vidiecke komunity po celej krajine. Využíva pritom umelú inteligenciu na predpovedanie preferencií miestnych zákazníkov, aby mohol ponúkať obľúbené položky spolu s položkami zameranými na konkrétne komunity.
(1 EUR = 1,1711 USD)
