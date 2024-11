Amazon rozširuje svoj medzinárodný projekt

Časová os (CEE región):

• 2016 – 1. CZ tím nepočujúcich v Českej republike

• 2017 – Rozšírenie tímu nepočujúcich (3 zmeny)

• 2020 – Vznik tímu nepočujúcich zamestnancov v PL (2 centrá)

• 2022 – Amazon zamestnal prvých nepočujúcich na Slovensku

• 2024 – 2. CZ tím nepočujúcich v robotickom centre v Kojetíne, tím nepočujúcich v celom CEE regióne zahŕňa 154 zamestnancov (67 CZ, 18 SK, 69 PL)

Praha/Kojetín, 14. novembra (OTS) – Už dva roky sú súčasťou tímu zamestnancov v Amazone nepočujúci kolegovia, aktuálne ich pracuje v distribučnom centre v Seredi 18. V celom CEE regióne Amazon zamestnáva 154 nepočujúcich kolegov. Úspešný medzinárodný projekt zamestnávania ľudí so sluchovým postihnutím sa rozširuje aj v susednej Českej republike. Robotické centrum spoločnosti Amazon v moravskom Kojetíne privítalo v októbri nové posily. Rady zamestnancov posilnila pilotná skupina nepočujúcich kolegov.hovoríVôbec prví nepočujúci zamestnanci nastúpili do seredského Amazonu v roku 2022. Vďaka systematickej podpore zo strany spoločnosti sa ich počet od tej doby vyšplhal na 18. Úspešnému začleneniu nepočujúcich kolegov pomáha aj spolupráca s Trnavskou asociáciou sluchovo postihnutých (TASPO).Nepočujúci zamestnanci pracujú dohromady v 5 distribučných centrách v celom regióne strednej Európy, ktorý zahŕňa Česko, Slovensko a Poľsko.Naposledy privítalo pilotnú skupinu šiestich nepočujúcich kolegov v októbri robotické centrum Amazon v českom Kojetíne. Aj keď bývajú prvé dni na pracovisku plné stresu, v prípade nepočujúcich kolegov prebehli v Kojetíne úplne bez problémov. Prispeli k tomu bohaté skúsenosti Amazonu so zamestnávaním pracovníkov so sluchovými ťažkosťami. Noví kolegovia sa podieľajú najmä na kľúčových procesoch, ako je balenie, príprava odosielania zákazníckych objednávok.vysvetľujeV robotickom centre Amazon v českom Kojetíne zabezpčuje bezproblémovú komunikáciu v rámci tímu kvalifikovaný tlmočník. Ten pomáha prekonať všetky bariéry, ktoré môžu počas pracovného dňa nastať. Okrem toho môžu všetci využiť službu Tichej linky, ktorá uľahčuje komunikáciu medzi počujúcimi a nepočujúcimi zamestnancami.vysvetľujez neziskovej organizácie, s ktorou spoločnosť Amazon v Čechách dlhodobo spolupracuje.Podpora zamestnávania ľudí so špecifickými potrebami sa však v Amazone neobmedzuje iba na nepočujúcich. Napríklad v moravskom Kojetíne okrem nich funguje aj jednotka zamestnancov s mentálnym postihnutím. Aj týmto zamestnancom v ich uplatnení na trhu práce pomáha špeciálna pracovníčka HR, ktorá sa im individuálne venuje.