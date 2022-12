Amazon sa dohodol s EÚ na používaní údajov, vyhne sa pokute

Brusel 20. decembra (TASR) - Americký internetový maloobchodný gigant Amazon súhlasil s vykonaním zmien vo svojich obchodných praktikách, aby sa vyhol pokute od Európskej únie (EÚ) za zneužívanie svojho dominantného postavenia na trhu. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Európska komisia viedla dve vyšetrovania proti Amazonu. V prvom prípade čelil internetový gigant obvineniam z využívania svojho dominantného postavenia a údajov na presadzovanie vlastných produktov, aby získal nespravodlivú výhodu oproti konkurenčným nezávislým obchodníkom, ktorí využívajú jeho platformu.



Spoločnosť súhlasila, že nebude používať údaje nezávislých predajcov pre svoj vlastný maloobchod a produkty privátnych značiek.



Druhý prípad sa týkal rovnakého zaobchádzania s konkurenčnými predajcami pri zaraďovaní ich ponúk do "nákupného boxu" (Buy Box) na webovej stránke Amazonu, kde generuje väčšinu tržieb.



Amazon súhlasil s vytvorením druhého a nápadne zobrazeného nákupného boxu pre konkurenčný produkt, ak sa podstatne líši cenou a doručením od produktu v prvom boxe. A súhlasil tiež, že nebude diskriminovať predajcov v rámci svojej členskej služby Prime a nechá členov Prime slobodne si vybrať akúkoľvek službu doručenia.



Podľa Komisie tieto záväzky zabezpečia, že Amazon nebude používať údaje o predajcoch na trhu pre svoje vlastné operácie a poskytne nediskriminačný prístup k Buy Boxu a k službe Prime.



"Sme radi, že sme vyriešili tieto záležitosti," uviedol hovorca Amazonu.



Dohoda sa vzťahuje iba na obchodné praktiky Amazonu v Európe a bude trvať sedem rokov.



"Dnešné rozhodnutie stanovuje pravidlá, podľa ktorých bude musieť Amazon v budúcnosti hrať namiesto toho, aby určoval tieto pravidlá pre všetkých hráčov na svojej platforme," povedala komisárka EÚ pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová na brífingu v Bruseli.



Dohoda prichádza po tom, ako Amazon v júli ponúkol ústupky na vyriešenie dvoch vyšetrovaní EÚ.



Monitorovanie zavádzania a dodržiavania záväzkov bude mať na starosti nezávislý správca pod dohľadom Komisie, uvádza sa v správe.



Komisia môže internetovému gigantu uložiť pokutu až do výšky 10 % jeho celkového ročného obratu, ak by porušil tieto záväzky.