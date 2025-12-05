< sekcia Ekonomika
Amazon sa v Taliansku dohodol na urovnaní daňového sporu
Pobočka zaplatila odškodné a zrušila monitorovací systém pre doručovateľov, čím ukončila vyšetrovanie údajného daňového podvodu a nezákonných pracovných praktík.
Autor TASR
Miláno 5. decembra (TASR) - Talianska pobočka internetového obchodného gigantu Amazon v rámci mimosúdneho urovnania zaplatila odškodné a zrušila monitorovací systém pre doručovateľov, čím ukončila vyšetrovanie údajného daňového podvodu a nezákonných pracovných praktík. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v piatok odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.
Talianske úrady v júli 2024 obvinili logistickú divíziu skupiny z obchádzania pracovnoprávnych predpisov a daňových zákonov. Spoločnosť podľa milánskej prokuratúry využívala externé firmy, ktoré jej dodávali pracovníkov, pričom neodvádzala daň z pridanej hodnoty (DPH) a znižovala platby do fondov sociálneho zabezpečenia. Prokuratúra v tom čase spoločnosti Amazon Italia Transport (AIT) zhabala približne 121 miliónov eur.
Skupina teraz zaplatila talianskemu daňovému úradu približne 180 miliónov eur v rámci širšej dohody o urovnaní v celkovej hodnote okolo jednej miliardy eur, uviedli zdroje. Dohoda podľa nich zahŕňa 33 subjektov vrátane talianskych pobočiek spoločností DHL, FedEx a UPS a talianskeho maloobchodného reťazca Esselunga.
Vyšetrované spoločnosti sa podľa zdrojov ďalej zaviazali, že priamo zamestnajú viac ako 50.000 pracovníkov, ktorých si predtým najímali cez sprostredkovateľov.
