Amazon spustil v Nemecku beta verziu služby Haul

Berlín 5. júna (TASR) - Spoločnosť Amazon v Nemecku sprevádzkovala beta verziu svojej služby lacných nákupov Haul. Americký gigant v oblasti elektronického obchodu sa snaží čeliť rastúcemu tlaku konkurenčných platforiem z Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nový portál, integrovaný do existujúcej aplikácie Amazonu, ponúka produkty v kategóriách móda, domácnosť a životný štýl, pričom väčšina z nich má cenu do 10 eur a všetky do 20 eur, oznámila spoločnosť v stredu (4. 6.). Tento krok prichádza v čase prudkého nárastu popularity nízkonákladových platforiem, ako je čínska Temu, ktoré sa výrazne presadili v Nemecku. Haul je od novembra k dispozícii v USA a od mája v Spojenom kráľovstve.



Amazon uviedol, že služba bude spočiatku dostupná pre vybraných používateľov v Nemecku a v nasledujúcich týždňoch sa rozšíri. Všetky produkty predáva priamo Amazon a odosiela ich zo svojho logistického centra v Číne. Dodávku objednaného tovaru sľubuje do dvoch týždňov alebo skôr.