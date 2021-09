Amazon stavia v Česku ďalšie distribučné centrum

Praha 18. septembra (TASR) - Americký internetový obchod Amazon oznámil plány na výstavbu nového distribučného centra v Kojetíne v Olomouckom kraji v Českej republike. Dokončiť ho chce do roku 2023 a okrem zamestnancov v ňom budú pracovať aj roboti, ktorí im majú uľahčiť prácu. Informovali o tom portály novinky.cz a idnes.cz.



Firma už má v Česku distribučné centrum pri Prahe, v Dobrovízi. Amazon rozširuje svoju logistickú sieť v krajine v reakcii na rastúci dopyt zákazníkov. Zamestnanci v novom distribučnom centre budú pripravovať, baliť a odosielať zákazníkom drobné položky ako knihy, elektroniku a spotrebný tovar.



Zároveň budú pracovať s inovatívnymi technológiami vrátane robotických jednotiek, ktoré im budú pomáhať pri každodennom vybavovaní zákazníckych objednávok. Dokážu sa totiž zasúvať pod regály s výrobkami, zdvíhať ich a pohybovať s nimi po distribučnom centre, čím pomôžu skrátiť čas potrebný na spracovanie objednávok.



"Bude to prvá viacposchodová logistická budova s najmodernejšou technologickou výbavou v Česku," vyhlásil manažér Amazonu v Česku Michal Šmíd.



Spoločnosť dodala, že pri výbere miesta brala do úvahy jeho dobré napojenia na diaľnicu D1, keďže Kojetín leží prakticky pri tejto diaľnici. Objekt bude mať štyri podlažia a celkovú podlahovú plochu 190.000 štvorcových metrov a prácu v ňom nájde približne 2000 ľudí. Z nových pracovných miest bude ťažiť najmä Olomoucký kraj.