Amazon už tretíkrát po sebe získal ocenenie „Top Employer“

Bratislava 21. januára (OTS) - „uviedol, generálny riaditeľSpoločnosť Amazon zamestnáva na Slovensku približne 4 000 ľudí na rôznych pozíciách, od administratívnych pracovníkov až po logistiku. Zároveň dlhodobo investuje do rozvoja svojich tímov s dôrazom na školenia, rozmanitosť, inklúziu a bezpečnosť. Dôležitou súčasťou podpory zamestnancov sú vzdelávacie programy, ktoré zahŕňajú príspevky na školenia vo výške až 5 600 eur, a možnosti osvojiť si nové zručnosti. Spoločnosť poskytuje maximálnu flexibilitu v plánovaní pracovného času. Zamestnancom ponúka široké spektrum pracovných modelov, od 3-dňového až po štandardný 5-dňový pracovný týždeň. Zamestnanci si môžu zvoliť prácu v dvoch zmenách, iba denné zmeny, alebo sa rozhodnúť pre prácu počas víkendov.“ uviedol, generálny manažérV roku 2024 spoločnosť Amazon investovala 750 miliónov dolárov do zlepšenia bezpečnosti práce. Vďaka moderným technológiám, ako je umelá inteligencia, sa zameriava na optimalizáciu ergonómie a zníženie fyzickej záťaže. Moderné nástroje, ako napríklad Dragonfly, umožňujú zamestnancom efektívne zdieľať podnety, čím prispievajú k neustálemu zlepšovaniu pracovného prostredia.Za posledných päť rokov investovala spoločnosť Amazon v Európe 700 miliónov eur do robotiky a pokročilých technologických riešení, ktoré zefektívňujú prevádzku a vytvárajú nové pracovné miesta. Tieto technológie viedli k vytvoreniu viac ako 700 nových pracovných kategórií a k výraznému rozšíreniu pracovných miest.Spoločnosť Amazon plánuje do roku 2025 poskytnúť bezplatné školenie o umelej inteligencii dvom miliónom ľudí na celom svete. Táto iniciatíva je súčasťou širšej stratégie, ktorá spája technologický pokrok so starostlivosťou o zamestnancov a udržateľnosťou.Ďalšie informácie o kariérnych príležitostiach v spoločnosti Amazon nájdete na stránke www.amazon.jobs