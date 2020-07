Amazon v 2. kvartáli zdvojnásobil svoj zisk

Seattle 30. júla (TASR) – Americký internetový gigant Amazon v 2. štvrťroku 2020 zdvojnásobil svoj zisk, pretože jeho tržby počas blokád spojených s pandémiou nového koronavírusu prudko vzrástli.



Amazon v uplynulom kvartáli profitoval z rozmachu online nakupovania počas blokád na zabránenie šírenia nového koronavírusu.



Čistý zisk najväčšieho internetového obchodu na svete sa za tri mesiace do konca júna 2020 zvýšil na 5,24 miliardy USD (4,46 miliardy eur), čo predstavuje 10,30 USD na akciu, z 2,63 miliardy USD alebo 5,22 USD/akcia v rovnakom období minulého roka.



Tržby v 2. štvrťroku vzrástli o 40 % na 88,91 miliardy USD z vlaňajších 63,40 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali tržby v priemere 81,53 miliardy USD.



Tržby v Severnej Amerike pritom stúpli o 43 % na 55,44 miliardy USD.



Amazon tiež uviedol, že tržby cloudovej divízie Amazon Web Services sa v 2. štvrťroku zvýšili o 29 % na 10,81 miliardy USD.



V aktuálnom 3. štvrťroku očakáva Amazon tržby od 87 do 93 miliárd USD. Analytici mu predpovedajú tržby 86,29 miliardy USD.



„Bol to ďalší veľmi nezvyčajný štvrťrok a nemohol by som byť viac hrdý a vďačný našim zamestnancom na celom svete,“ uviedol zakladateľ a generálny riaditeľ Amazonu Jeff Bezos.



Dodal, že spoločnosť v tom čase „vytvorila viac ako 175.000 nových pracovných miest“.