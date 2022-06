Amazon vytvorí 2000 nových pracovných miest v Španielsku

Madrid 23. júna (TASR) - Americký internetový maloobchodný gigant Amazon plánuje v roku 2022 vytvoriť 2000 nových pracovných miest v Španielsku. Uviedla to vo štvrtok miestna divízia spoločnosti, podľa ktorej sa tak celkový počet zamestnancov Amazonu v Španielsku zvýši na 20.000. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nové miesta zahŕňajú viac ako 500 pracovných pozícií aj v oblastiach, ako sú technológie, vývoj softvéru a dátové vedy. "Sme neuveriteľne hrdí na to, že môžeme naďalej ponúkať takú širokú škálu profesionálnych príležitostí tisíckam ľudí v Španielsku," uviedla vo vyhlásení viceprezidentka a generálna manažérka Amazonu pre Španielsko a Taliansko Mariangela Marsegliaová.



Oznámenie prichádza po tom, čo maloobchodný gigant v roku 2021 zverejnil plány na zvýšenie počtu zamestnancov v krajine na 25.000 osôb do roku 2025.