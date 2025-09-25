< sekcia Ekonomika
Amazon zaplatí 2,5 mld. USD za urovnanie sporu s FTC
Žaloba, ktorú FTC podala v júni 2023, tvrdila, že Amazon podviedol desiatky miliónov zákazníkov, aby sa prihlásili do jeho programu predplatného Prime, a sabotoval ich pokusy o jeho zrušenie.
Autor TASR
Seattle 25. septembra (TASR) - Amazon sa dohodol s federálnou komisiou pre obchod FTC na zaplatení pokuty, aby urovnal obvinenia v súvislosti s členským programom Prime. TASR o tom informuje na základe správ AP a CNBC.
Americký koncern sa len tri dni po začatí súdneho konania na federálnom súde v Seattli nečakane dohodol na zaplatení pokuty vo výške 2,5 miliardy USD (2,13 miliardy eur). Úvodné argumenty boli prednesené len v utorok (23. 9.).
Žaloba, ktorú FTC podala v júni 2023, tvrdila, že Amazon podviedol desiatky miliónov zákazníkov, aby sa prihlásili do jeho programu predplatného Prime, a sabotoval ich pokusy o jeho zrušenie. Trom vysokopostaveným manažérom Amazonu hrozilo, že budú individuálne zodpovední, ak porota dá za pravdu FTC.
FTC uviedla, že dohoda zakazuje Amazonu nesprávne interpretovať podmienky programu Prime. Vyžaduje tiež, aby spoločnosť počas registrácie jasne a zreteľne informovala o podmienkach programu. Amazon takisto musí získať výslovný súhlas spotrebiteľov predtým, ako im účtuje poplatok za predplatné. Navyše, firma musí poskytnúť používateľom jednoduchý spôsob zrušenia predplatného.
Je to jedna z najvyšších pokút, aké FTC kedy udelila. V roku 2019 agentúra udelila Facebooku pokutu 5 miliárd USD za porušenie súkromia spotrebiteľov.
(1 EUR = 1,1739 USD)
