< sekcia Ekonomika
Amazon znižuje poplatky predajcom v EÚ v cenovej vojne so Shein a Temu
Amazon v utorok vo vyhlásení uviedol, že v rámci tohto kroku, ktorý predstavuje jeden z najväčších škrtov v jeho histórii, sa zameria najmä na zníženie poplatkov pre predajcov lacnej módy.
Autor TASR
Londýn 2. decembra (TASR) - Internetový obchod Amazon znižuje poplatky, ktoré účtuje predajcom v Európe, v reakcii na konkurenciu zo strany trhovísk ako Shein a Temu, predávajúce oblečenie, domáce potreby a ďalšie produkty za veľmi nízke ceny. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Amazon v utorok vo vyhlásení uviedol, že v rámci tohto kroku, ktorý predstavuje jeden z najväčších škrtov v jeho histórii, sa zameria najmä na zníženie poplatkov pre predajcov lacnej módy. Poplatky, ktoré Amazon účtuje obchodníkom za odkaz na ich predaj oblečenia a doplnkov, sa znížia na 5 % zo 7 % pre položky do 15 eur a na 10 % z 15 % pre položky od 15 do 20 eur, s platnosťou od 15. decembra.
Shein účtuje predajcom za odkaz poplatok vo výške 10 % pre svoje stránky v Európskej únii (EÚ) a 12,24 % pre Britániu, pričom pre nových predajcov sú poplatky nulové počas prvých 30 dní.
„Keďže naďalej znižujeme naše náklady na služby prostredníctvom prevádzkových vylepšení a inovácií, prenášame väčšie úspory na našich predajných partnerov,“ uviedol Amazon.
Shein, ktorý predáva topy za 3 eurá a džínsy už od 8,20 eura, prevzal podiel na trhu od európskych predajcov rýchlej módy a predstavuje výzvu pre Amazon a jeho trhovisko.
Amazon je dominantnou platformou elektronického obchodu v Nemecku, Francúzsku a ďalších európskych krajinách. Priemyselné združenie Ecommerce Europe mu predpovedá nárast tržieb v tomto roku o 7 % na 900 miliárd eur.
Amazon zároveň uviedol, že od 1. februára zníži poplatky za odkazy na predaj domácich produktov na 8 % z 15 % pre položky do 20 eur, ako aj na oblečenie pre domáce zvieratá, potraviny a vitamíny.
Od 15. decembra zníži tiež poplatky za vybavenie zásielok v priemere o 0,32 eura vo svojich prevádzkach v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku aj v Spojenom kráľovstve.
Amazon v utorok vo vyhlásení uviedol, že v rámci tohto kroku, ktorý predstavuje jeden z najväčších škrtov v jeho histórii, sa zameria najmä na zníženie poplatkov pre predajcov lacnej módy. Poplatky, ktoré Amazon účtuje obchodníkom za odkaz na ich predaj oblečenia a doplnkov, sa znížia na 5 % zo 7 % pre položky do 15 eur a na 10 % z 15 % pre položky od 15 do 20 eur, s platnosťou od 15. decembra.
Shein účtuje predajcom za odkaz poplatok vo výške 10 % pre svoje stránky v Európskej únii (EÚ) a 12,24 % pre Britániu, pričom pre nových predajcov sú poplatky nulové počas prvých 30 dní.
„Keďže naďalej znižujeme naše náklady na služby prostredníctvom prevádzkových vylepšení a inovácií, prenášame väčšie úspory na našich predajných partnerov,“ uviedol Amazon.
Shein, ktorý predáva topy za 3 eurá a džínsy už od 8,20 eura, prevzal podiel na trhu od európskych predajcov rýchlej módy a predstavuje výzvu pre Amazon a jeho trhovisko.
Amazon je dominantnou platformou elektronického obchodu v Nemecku, Francúzsku a ďalších európskych krajinách. Priemyselné združenie Ecommerce Europe mu predpovedá nárast tržieb v tomto roku o 7 % na 900 miliárd eur.
Amazon zároveň uviedol, že od 1. februára zníži poplatky za odkazy na predaj domácich produktov na 8 % z 15 % pre položky do 20 eur, ako aj na oblečenie pre domáce zvieratá, potraviny a vitamíny.
Od 15. decembra zníži tiež poplatky za vybavenie zásielok v priemere o 0,32 eura vo svojich prevádzkach v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku aj v Spojenom kráľovstve.