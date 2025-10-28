< sekcia Ekonomika
Amazon zruší 14.000 pracovných miest
Tímy a jednotlivci, ktorých sa znižovanie počtu pracovných miest dotkne, budú o tom informovaní v priebehu utorka.
Autor TASR
Paríž 28. októbra (TASR) - Americký internetový gigant Amazon v utorok oznámil, že zruší 14.000 pracovných miest, keďže zvyšuje výdavky na umelú inteligenciu (AI). TASR o tom informuje na základe správ AP a DPA.
V júni generálny riaditeľ Andy Jassy, ktorý sa od svojho nástupu do funkcie v roku 2021 agresívne snaží skresať náklady, predpovedal, že generatívna umelá inteligencia v najbližších rokoch prispeje k zníženiu počtu zamestnancov.
Jassy v tom čase uviedol, že Amazon má rozpracovaných alebo v procese budovania viac ako 1000 generatívnych služieb a aplikácií umelej inteligencie, pričom toto číslo predstavuje len „malý zlomok“ toho, čo plánuje vytvoriť. O mesiac neskôr oznámil investície vo výške niekoľkých miliárd dolárov na rozšírenie cloudovej infraštruktúry a rozvoj inovácií v oblasti AI.
V utorok Beth Galettiová, viceprezidentka pre ľudské skúsenosti a technológie v Amazone, uviedla, že prepúšťanie je pokračovaním úsilia „stať sa ešte silnejším znižovaním byrokracie, odstraňovaní vrstiev a presunom zdrojov, aby sme zabezpečili, že investujeme do toho, čo je najdôležitejšie pre súčasné a budúce potreby našich zákazníkov“.
Hoci to bude zahŕňať znižovanie počtu zamestnancov v niektorých oblastiach a prijímanie zamestnancov v iných, prinesie to celkovú redukciu počtu pracovných miest o približne 14.000, dodal Amazon.
Tímy a jednotlivci, ktorých sa znižovanie počtu pracovných miest dotkne, budú o tom informovaní v priebehu utorka.
V júni generálny riaditeľ Andy Jassy, ktorý sa od svojho nástupu do funkcie v roku 2021 agresívne snaží skresať náklady, predpovedal, že generatívna umelá inteligencia v najbližších rokoch prispeje k zníženiu počtu zamestnancov.
Jassy v tom čase uviedol, že Amazon má rozpracovaných alebo v procese budovania viac ako 1000 generatívnych služieb a aplikácií umelej inteligencie, pričom toto číslo predstavuje len „malý zlomok“ toho, čo plánuje vytvoriť. O mesiac neskôr oznámil investície vo výške niekoľkých miliárd dolárov na rozšírenie cloudovej infraštruktúry a rozvoj inovácií v oblasti AI.
V utorok Beth Galettiová, viceprezidentka pre ľudské skúsenosti a technológie v Amazone, uviedla, že prepúšťanie je pokračovaním úsilia „stať sa ešte silnejším znižovaním byrokracie, odstraňovaní vrstiev a presunom zdrojov, aby sme zabezpečili, že investujeme do toho, čo je najdôležitejšie pre súčasné a budúce potreby našich zákazníkov“.
Hoci to bude zahŕňať znižovanie počtu zamestnancov v niektorých oblastiach a prijímanie zamestnancov v iných, prinesie to celkovú redukciu počtu pracovných miest o približne 14.000, dodal Amazon.
Tímy a jednotlivci, ktorých sa znižovanie počtu pracovných miest dotkne, budú o tom informovaní v priebehu utorka.