Amazon zruší na celom svete 16.000 pracovných miest
Technologický gigant oznámil najnovšie veľké kolo prepúšťania len tri mesiace po tom, čo rozhodol o zrušení približne 14.000 pracovných miest.
Autor TASR
Londýn 28. januára (TASR) - Americký internetový predajca Amazon plánuje zrušiť približne 16.000 pracovných miest na celom svete v rámci úsilia o zefektívnenie prevádzky a zníženie byrokracie. Väčšina dotknutých pozícií by sa mala nachádzať v USA. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.
Technologický gigant oznámil najnovšie veľké kolo prepúšťania len tri mesiace po tom, čo rozhodol o zrušení približne 14.000 pracovných miest. Generálny riaditeľ spoločnosti Andy Jassy minulý rok vyhlásil, že rozšírenie nástrojov umelej inteligencie povedie k väčšej automatizácii úloh, čo bude mať za následok stratu pracovných miest.
Amazon na celom svete zamestnáva približne 1,58 milióna ľudí. Väčšina z nich pracuje v distribučných centrách a skladoch. Počet zamestnancov Amazonu sa počas pandémie nového koronavírusu zdvojnásobil, keďže milióny ľudí zostali doma a vo veľkom nakupovali na internete. V nasledujúcich rokoch však veľké technologické a maloobchodné spoločnosti rušili tisíce pracovných miest v snahe dostať svoje výdavky opäť pod kontrolu.
