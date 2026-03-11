< sekcia Ekonomika
Ambis ponúka českú kvalitu VŠ vzdelania aj na Slovensku
Ambis je najväčšia vysoká súkromná škola v Česku.
Autor OTS
Bratislava, 11. marca (OTS) – Česká vysoká škola Ambis umožňuje slovenským študentom prezenčné štúdium v Bratislave a ponúka aj dištančné a kombinované vzdelávanie. Uchádzači si môžu vybrať z viacerých veľmi žiadaných odborov vrátane medzinárodných vzťahov a diplomacie, medzinárodného marketingu a manažmentu, psychológie či bezpečnostného manažmentu.
Českú kvalitu vysokoškolského vzdelávania budú mať študenti k dispozícii priamo na Slovensku. Najväčšia vysoká súkromná škola v Česku Ambis ponúka v akademickom roku 2026/27 v rámci prezenčného vyučovania v Bratislave viacero žiadaných a unikátnych odborov. Zároveň umožňuje plnohodnotné štúdium aj formou dištančného či kombinovaného vzdelávania.
„Je to skvelá možnosť pre študentov, ktorí bývajú ďalej od Bratislavy. Je vhodné pre tých, ktorí sú samostatní a vysoko motivovaní,” hovorí rektorka Martina Mannová. „Našou prioritou je byť aj na Slovensku nielen najväčšou, ale aj najlepšou súkromnou vysokou školou.“
Záujemci o štúdium sa môžu prihlasovať na akademický rok 2026/27 online. Už dnes širokú ponuku programov plánuje Ambis ďalej rozširovať. Dôraz pritom kladie na úzke prepojenie s požiadavkami pracovného trhu. „Predmety preto u nás vyučujú nielen akademici, ale aj odborníci, ktorí majú skúsenosti s vlastným podnikaním. Od začiatku sa štúdium zameriava predovšetkým na praktické zručnosti, ktoré absolventov pripravia na prácu po škole,” vysvetľuje Martina Mannová. Aj preto už na príprave obsahu bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) štúdia Ambis úzko spolupracuje s mnohými firemnými partnermi a vychádza i z prieskumov na trhu práce.
V dynamicky sa meniacom svete je dnes pre študentov dôležité budovať univerzálne zručnosti, ktoré uplatnia na akejkoľvek kariérnej ceste. Vysoká škola Ambis rozvíja vo všetkých profesijných odboroch tzv. Future skills, ako digitálna gramotnosť a AI, kreativita a inovácie, projektové riadenie a tímová práca.
K žiadaným odborom patria medzinárodný marketing a manažment, ktorý pripraví študentov pre prácu v korporáciách. Ďalej sú to medzinárodné vzťahy a diplomacia, psychológia, špeciálna pedagogika, hotelierstvo, cestovný ruch a marketing. „V Česku sa vysokej obľube teší i bezpečnostný manažment so zameraním na kriminalistiku a kriminológiu, kybernetickú bezpečnosť a medzinárodnú bezpečnosť. Očakávame, že s rovnakým záujmom sa stretne aj na Slovensku,“ vraví rektorka Ambis.
Najväčší rozdiel v porovnaní Ambisu s konkurenčnými súkromnými univerzitami a vysokými školami je v ponuke dištančných odborov. „Naša online výučba odstraňuje bariéry pre vzdelávanie a je na veľmi vysokej úrovni. Vďaka našej veľkosti tiež zaručujeme stabilitu, zabehnutý systém a kontinuálne zlepšovanie zákazníckej skúsenosti,“ podotýka Martina Mannová. Vysokoškolskí študenti, podobne, ako je tomu na verejných vysokých školách, majú zároveň možnosť využiť program Erasmus+ a absolvovať časť svojho štúdia na zahraničnej vysokej škole.
Vysoká škola Ambis je najväčšou súkromnou vysokou školou v Česku. Popri Prahe má svoje pobočky aj v Brne a v Bratislave. Pre slovenských študentov ponúka nielen možnosť štúdia priamo na Slovensku, ale aj v Česku, a to prezenčnou, dištančnou či kombinovanou formou.
Viac na Ambis. Vysoká škola
