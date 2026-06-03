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AmCham: Americkým firmám, ktoré zostali v Rusku sa darí a sú úspešné
Medzinárodné ekonomické fórum v Petrohrade sa koná od 3. do 6. júna. Tento ročník podujatia má motto Pragmatický dialóg: Cesta k stabilnej budúcnosti.
Autor TASR
Petrohrad 3. júna (TASR) - Americké firmy zatiaľ nezaznamenali zmiernenie sankčného tlaku proti Rusku, a to aj napriek snahe prezidenta Donalda Trumpa o zlepšenie vzťahov s Moskvou, vyhlásil v stredu riaditeľ americkej obchodnej komory v Rusku (AmCham) Robert Agee. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Väčšina našich spoločností zostala v Rusku a darí sa im dobre a sú úspešné,“ povedal Agee na okraj Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade (SPIEF). „Napriek tomu, že pán Trump chce zlepšiť vzťahy s Ruskom, sankcie sa veľmi nezmenili. Myslím si, že tieto sankcie budú pokračovať až do konca konfliktu,“ dodal. Väčšina amerických spoločností, ktoré boli v Rusku aktívne pred vojnou na Ukrajine, tam naďalej pôsobí, hoci niektoré veľké značky odišli, uzavrel Agee.
Medzinárodné ekonomické fórum v Petrohrade sa koná od 3. do 6. júna. Tento ročník podujatia má motto „Pragmatický dialóg: Cesta k stabilnej budúcnosti“.
„Väčšina našich spoločností zostala v Rusku a darí sa im dobre a sú úspešné,“ povedal Agee na okraj Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade (SPIEF). „Napriek tomu, že pán Trump chce zlepšiť vzťahy s Ruskom, sankcie sa veľmi nezmenili. Myslím si, že tieto sankcie budú pokračovať až do konca konfliktu,“ dodal. Väčšina amerických spoločností, ktoré boli v Rusku aktívne pred vojnou na Ukrajine, tam naďalej pôsobí, hoci niektoré veľké značky odišli, uzavrel Agee.
Medzinárodné ekonomické fórum v Petrohrade sa koná od 3. do 6. júna. Tento ročník podujatia má motto „Pragmatický dialóg: Cesta k stabilnej budúcnosti“.