AmCham: ESG nie je len o regulácii, ale aj o odolnosti firiem
Európska komisia v tomto roku zjednodušila podmienky pre firmy, čo znamená, že povinnosť reportovať ESG sa bude týkať len zlomku z nich.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - V čase, keď Slovensko čelí spomaleniu hospodárskeho rastu, vysokým energetickým nákladom a geopolitickým tlakom, je diskusia o udržateľnosti ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) nevyhnutná. Európska komisia v tomto roku zjednodušila podmienky pre firmy, čo znamená, že povinnosť reportovať ESG sa bude týkať len zlomku z nich. No ESG nie je len o regulácii, je to o odolnosti, inováciách a dlhodobej tvorbe hodnoty, uviedla počas utorkovej konferencie organizovanej Americkou obchodnou komorou v SR (AmCham Slovakia) predsedníčka ESG komisie komory Erika Vitálošová.
„Spoločnosti, ktoré sa rozhodnú konať dobrovoľne a transparentne, budú lepšie pripravené obstáť v očiach investorov, zákazníkov a zamestnancov,“ zdôraznila Vitálošová.
Riaditeľka odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva Ministerstva financií SR Mária Makrovská odporučila firmám na rok 2026 stanoviť si víziu a ciele relevantné pre danú firmu a tam potom smerovať svoje zameranie v rámci ESG.
Európska komisia v roku 2025 predstavila tzv. Omnibus balík, ktorý zjednodušuje požiadavky smernice o podávaní správ o udržateľnosti podnikov. „Malým firmám by som odporučila sledovať Omnibus a následne legislatívny proces. Reporting je vrchol ľadovca. Ide hlavne o to, aby firmy pristupovali k udržateľnosti ako ku konkurenčnej výhode,“ dodala Makrovská.
Riaditeľ plánovania mesta Viedeň Thomas Madreiter upozornil, že zmeny, ktoré nás čakajú v dôsledku globálnej klimatickej krízy, prinesú transformácie v stratégiách firiem. „Kľúčom k zvládnutiu globálnej klimatickej krízy je aktívna a intenzívna participácia všetkých zúčastnených. Príkladom môže byť Viedeň, ktorá sa už mnoho rokov sústreďuje na rozvoj, ktorý dáva ľudí na prvé miesto a podporuje ochranu životného prostredia a udržateľnosť,“ zdôraznil.
Konferencia k ESG sa zaoberala aj aktuálnymi výzvami Slovenska aj regiónu. V diskusiách a workshopoch ponúkla riešenia, ktoré pomôžu firmám premeniť tlak regulácií a geopolitiky na príležitosť pre inovácie a dlhodobú odolnosť.
