Globálne firmy už pocítili negatívny vplyv zatvorenia tovární v Číne

Šanghaj 17. februára (TASR) - Takmer polovica amerických spoločností v Číne tvrdí, že ich globálne závody už pocítili negatívny vplyv zatvorenia tovární v Číne pre epidémiu koronavírusu. Vyplýva to z prieskumu americkej obchodnej komory v Šanghaji (AmCham), ktorý uverejnila v pondelok.



Približne 78 % respondentov tiež uviedlo, že vo svojich čínskych závodoch nemá dostatok zamestnancov na obnovenie plnej výroby. Reštrikcie v oblasti verejného zdravia totiž sťažujú pracovníkom návrat do zamestnania po predĺženej odstávke po sviatkoch nového lunárneho roka.



Na prieskume sa zúčastnilo 109 firiem s výrobnými závodmi v Šanghaji, Su-čou, Nan-ťingu a širšej delte rieky Jang-c'-ťiang.



Až 48 % respondentov uviedlo, že odstavenie tovární už ovplyvnilo ich globálne dodávateľské reťazce, zatiaľ čo takmer všetci ostatní očakávajú, že to pocítia počas budúceho mesiaca.



"Najväčším problémom je nedostatok robotníkov, pretože sú vystavení reštrikciám pri cestovaní a karanténe," povedal prezident AmCham Ker Gibbs, podľa ktorého sú to dva najväčšie problémy.



Dodal, že väčšina tovární preto zápasí s vážnym nedostatkom ľudí aj po tom, ako získali povolenie na otvorenie závodu. A to bude mať vážny vplyv na globálne dodávateľské reťazce, ktorý sa už začína prejavovať.



Mestá v Číne sú od minulého mesiaca, keď sa skončili novoročné sviatky, zablokované, po celej krajine bol zavedený zákaz cestovania a boli vyhlásené karantény v snahe zabrániť šíreniu vírusu.



Vláda v Pekingu sľúbila podporu priemyslu a odvetviam, ktoré epidémia najviac zasiahla. Úrady vyzvali banky, aby znížili úrokové sadzby pre kvalifikované firmy a tolerovali vyššiu úroveň zlých úverov, pričom sa zároveň zaviazala znížiť dane a poplatky.



Niektorí zamestnanci, ktorí sa vrátili do práce, boli údajne umiestnení do karantény vo svojich továrňach, čo ďalej oddialilo obnovenie normálneho chodu výroby.



Hlavné mesto Peking v piatok (14. 2.) oznámilo 14-dennú karanténu všetkým, ktorí sa vracajú do mesta. A pohrozilo, že potrestá tých, ktorí odmietajú zostať v karanténe alebo nedodržiavajú oficiálne pravidlá týkajúce sa vírusu.



Vláda v provincii Ťiang-si však už zrušila karanténu pre zamestnancov, ktorí sa vracajú do práce, na rozdiel od Chu-pej, epicentra nákazy, alebo iných ťažko postihnutých oblastí.



Prieskum AmCham tiež ukázal, že tretina opýtaných firiem zvažuje aj presun výroby z Číny, ak ich továrne nebudú schopné čoskoro obnoviť produkciu, zatiaľ čo takmer dve tretiny podnikov očakávajú, že dopyt po ich výrobkoch bude nižší, ako je obvyklé.



Respondenti tiež riešia problémy s logistikou a potrebu nájsť alternatívne dodávky. Tieto dva problémy označili za hlavné výzvy pre svoje podnikanie v nasledujúcich dvoch až štyroch týždňoch.



Skorší prieskum AmCham odhalil, že väčšina amerických firiem v Číne očakáva, že epidémia vírusu im v tomto roku zníži príjmy, pričom niektoré urýchľujú plány na presun dodávateľských reťazcov z krajiny.