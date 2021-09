Galgóci: Sektor centier podnikových služieb ukázal svoju odolnosť

Bratislava 30. septembra (TASR) - Sektor centier podnikových služieb ukázal počas pandémie svoju odolnosť. Uviedol to pri prezentácii prieskumu na online konferencii Gabriel Galgóci, predseda platformy Fóra centier podnikových služieb (Business Service Center Forum – BSCF). Platforma je súčasťou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham). Prieskum realizovala komora v SR medzi 34 biznis centrami, ktoré podporovali BSCF k 31. augustu 2021.



"Asi 97 % našich členov deklarovalo, že pokračovali v prevádzke aj počas pandémie COVID-19 a v podstate nezaznamenali žiadne významné prerušenia ich prevádzky," uviedol.



Podľa prieskumu 71 % členov BSCF uviedlo, že nemali žiadnu skúsenosť s poklesom produktivity práce počas pandémie. Naopak, až 27 % členov vyhlásilo, že produktivita ich pracovníkov počas pandémie narástla.



Približne 77 % členských spoločností tiež podľa neho uviedlo, že minimálne 70 % ich zamestnancov stále pokračuje v práci z domu. "A takmer polovica spoločností (47 %) uviedla, že najmenej 90 % ich zamestnancov ešte stále pracuje z domu, respektíve mimo kancelárie," doplnil Galgóci.



Zdôraznil, že asi 80 % členov BSCF sa vyjadrilo, že si neuplatnili pandemickú podporu zo strany vlády. "Nie je to možno preto, že žiadosť o pomoc bola komplikovaná, ale centrá jednoducho túto pomoc nepotrebovali, pretože ich prevádzky pokračovali v činnosti, generovali ďalej výnosy," vysvetlil.



"V roku 2021 podľa prieskumu 41 % našich členov očakáva ďalšiu centralizáciu sektora a 38 % neočakáva žiadne zásadné zmeny v procesoch, ale očakávajú sústredenie sa na ďalšie investície v krajine. Viac ako polovica (53 %) našich členov plánuje automatizovať viac ako 10 % svojich procesov v najbližších dvoch až troch rokoch," spresnil.



Jedna tretina (32 %) spoločností podľa Galgóciho v prieskume povedala, že v tomto smere žiadne ciele nemajú. "Dôvodom môže byť, že spoločnosti prevádzkujúce svoje centrá zdieľaných služieb už sú do veľkej miery automatizované, takže ďalšia automatizácia v tejto chvíli nemusí byť potrebná," dodal Galgóci.



BSCF združuje spoločnosti, ktoré na Slovensku prevádzkujú centrá zdieľaných podnikových služieb, centrá excelentnosti, alebo poskytujú externé služby. BSCF má 34 členov, ktorí v SR zamestnávajú 35.946 pracovníkov, teda 92 % pracovníkov všetkých centier podnikových služieb na Slovensku. Členovia BSCF zabezpečujú asi 4 % príjmov štátneho rozpočtu SR.