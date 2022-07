AmCham Slovakia: Príchod Volva na východ SR prináša pre vládu výzvy

Bratislava 6. júla (TASR) – Viac ako miliardová investícia automobilky Volvo Cars do priemyselného parku Valaliky pri Košiciach je výbornou správou pre celý región východného Slovenska. Na druhej strane čakajú v súvislosti s touto investíciou slovenskú vládu aj výzvy, pokiaľ chce preukázať, že snaha štátu nekončí získaním politického kreditu, uviedla vo štvrtok Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham).



Americká obchodná komora ocenila záväzok vlády i samosprávy investovať v Košiciach do dopravnej infraštruktúry, vzdelávania, bytovej otázky, obnoviteľných zdrojov energie či voľnočasových aktivít v podobe nových cyklochodníkov. Dôležitá v tomto regióne bude výzva spojená s personálnymi požiadavkami investora. "V tejto súvislosti AmCham apeluje na zvýšenie atraktivity mesta nielen pre mladých ľudí pochádzajúcich z regiónu, ale i pre kvalifikované pracovné sily zo zahraničia," uviedla komora.



Globálna ekonomická súťaž je podľa riaditeľa Americkej obchodnej komory na Slovensku Ronalda Blaška postavená na boji o dve komodity, a to o investície a talent. "Východ Slovenska vyhral významnú bitku o investície, ešte musí vyhrať aj bitku o talent, a to nielen lokálny," povedal Blaško. Je preto podľa neho nutné zvýšiť úsilie o zlepšenie kvality života v regióne, kvalitu školstva a zdravotníctva, podporu vedy a výskumu a zakladanie inovatívnych spoločností. V neposlednom rade je potrebné otvoriť región pre väčší príchod cudzincov, keďže sa Košice už pred ohlásenou investíciou borili s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.



Komora ocenila, že v prípade Volvo Cars pôjde o výrobu elektro automobilov. Očakáva preto zachovanie kontinuity produkcie i v prípade útlmu výroby automobilov so spaľovacími motormi. Slovensko tak podľa nej má možnosť preukázať, že dokáže byť zdravým investičným prostredím pre tento segment výroby. "AmCham však okrem toho zdôrazňuje i požiadavku na slovenskú vládu, aby nepoľavovala v snahe získavať pre Slovensko i investície, ktoré sú charakterovo sofistikovanejšie a majú potenciál viac diverzifikovať pomerne úzkoprofilový výrobný trh na Slovensku," dodala komora.