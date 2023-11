Americká obchodná komora v SR: Slovensko skládkuje veľa odpadu

Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovensko patrí medzi členské štáty EÚ, ktoré majú vzhľadom na množstvo vyprodukovaného odpadu nedostatočné kapacity na premenu odpadu na sekundárne zdroje energie alebo tepla. Zároveň viac ako polovicu z 2,7 milióna ton odpadu ročne Slovensko skládkuje, upozornila Americká obchodná komora v SR (AmCham). Komora v utorok zorganizovala stretnutie odborníkov na tému "Odpad ako energia".



"V najväčších ekonomikách EÚ sa ročne premení na elektrinu a teplo viac ako 30 % komunálneho odpadu a v Rakúsku je to viac ako 36 %. V EÚ spracúvajú okolo 88 miliónov ton odpadu ročne a vyrábajú elektrinu pre 19 miliónov a teplo pre 16 miliónov obyvateľov," uviedla komora po stretnutí. Podľa Európskej komisie by malo Slovensko znížiť mieru skládkovania na 10 %, a to do roku 2035, keďže v súčasnom nakladaní s komunálnym odpadom na Slovensku stále prevláda skládkovanie ako spôsob zneškodňovania odpadu.



Nová vláda sa v najbližšom období podľa programového vyhlásenia zaväzuje prijať strategické rozhodnutie o výstavbe dostatočného množstva spaľovní ako najlepšieho riešenia pre spracovanie komunálneho odpadu. Ide o riešenie, ktorým sa má Slovensko zároveň vyrovnať so záväzkami uzatvárania skládok komunálneho odpadu a skládok pre toxický odpad.



Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) upozornil, že Slovensko potrebuje jasnú a predvídateľnú stratégiu nakladania s komunálnym odpadom. "Realita je, žiaľ, taká, že Slovensko v súčasnosti patrí v nakladaní s komunálnym odpadom medzi najzaostalejšie štáty EÚ. V roku 2010 vzniklo na Slovensku približne 1,8 milióna ton komunálneho odpadu. Dnes je ho o viac ako jeden milión ton viac, pričom za posledných 14 rokov nevznikla žiadna významná investícia v oblasti spracovania tohto odpadu," uviedol Taraba.



Európska odpadová smernica stanovuje na rok 2035 cieľ recyklovať 65 % komunálneho odpadu a do toho istého roku povoľuje skládkovať iba 10 % odpadu. "Téma odpadu sa týka každého z nás. Je faktom, že Slovensko skládkuje veľa a nesprávne a dokonca nás za to Európska komisia zažalovala na Súdnom dvore EÚ. Veľká miera kompetencií je pritom na strane samospráv, a preto je dôležité, že AmCham Slovakia ponúka platformu pre dialóg medzi podnikateľmi, samosprávou a kompetentnými štátnymi organizáciami," dodala výkonná riaditeľka AmCham Slovakia Martina Slabejová.