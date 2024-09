AmCham: Umelá inteligencia ovplyvňuje centrá podnikových služieb

Bratislava 12. septembra (TASR) - Umelá inteligencia sa dostáva aj do centier zdieľaných podnikových služieb, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní nových pracovných miest. Z pohľadu príjmov štátneho rozpočtu sú centrá tretím najväčším odvetvím národného hospodárstva. Umelá inteligencia a automatizácia procesov dokáže v tomto sektore odbremeniť zamestnancov od rutinnej práce, poradiť im a prezentovať relevantné informácie. Informovala o tom vo štvrtok Americká obchodná komora (AmCham) v SR v rámci Festivalu budúcnosti.



"Pre našich 37.000 zamestnancov je už dnes umelá inteligencia a robotizácia procesov súčasťou každodenného života," uviedol predseda platformy Fóra centier obchodných služieb Marek Chudík. Doplnil, že do popredia sa dostávajú viac zručnosti ako kritické myslenie, vysoká adaptabilita, komunikácia a inovatívnosť.



Centrá zdieľaných podnikových služieb majú podľa generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Roberta Šimončiča kľúčový podiel pri tvorbe kvalifikovaných pracovných miest na Slovensku. Doplnil, že agentúra spolupracuje aj na opatreniach zameraných na riešenie problémov centier, ako je zamestnávanie cudzincov či prispôsobenie vzdelávacích odborov. Vďaka tomu podľa neho aktuálne môžu v ôsmich projektoch vytvoriť 1400 nových pracovných miest.



Na meniace sa podmienky na trhu práce by mala efektívne reagovať aj vláda. Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodín (MPSVR) SR Marián Valentovič priblížil, že rezort aktívne reaguje na výzvy spojené s digitalizáciou pracovného prostredia, zelenou transformáciou či prácou prostredníctvom platforiem.



"Zaviedli sme konkrétne legislatívne opatrenia, ktoré už dnes umožňujú zamestnávateľom a zamestnancom lepšie využívať flexibilné formy práce, ako je práca na diaľku či skrátený pracovný čas. Tieto zmeny prispievajú k udržateľnej rovnováhe medzi pracovným a osobným životom, zvyšujú efektivitu a podporujú inovácie," uzavrel Valentovič.