AmCham: Umelá inteligencia prispeje do roku 2030 asi 14,2 bilióna eur

Bratislava 10. septembra (TASR) - Očakáva sa, že umelá inteligencia (AI) prispeje do globálnej ekonomiky do roku 2030 asi 15,7 bilióna USD (14,2 bilióna eur). Rast bude poháňaný zvýšenou produktivitou, automatizáciou a vytváraním nových odvetví. Informovala o tom v utorok Americká obchodná komora (AmCham) v SR v rámci svojho festivalu, venovanému digitalizácii.



"Je zjavné, že technológie budú zohrávať kľúčovú úlohu pri formovaní našej spoločnosti. AI je v popredí tejto transformácie a ponúka obrovský potenciál na revolúciu v priemyselných odvetviach, ako aj zlepšenie kvality nášho života. S týmto potenciálom však prichádza aj zodpovednosť zabezpečiť, aby sa AI využívala eticky a v prospech všetkých," uviedol prezident AmCham SR Martin Maštalír.



Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ivan Ivančin verí, že budúcnosť je v diverzifikácii slovenského hospodárstva a budovaní kvalifikovanej pracovnej sily. Vďaka využívaniu technológií a investíciám do výskumu a vývoja je podľa neho možné prejsť od ekonomiky založenej na výrobe k ekonomike, ktorej hnacou silou sú znalosti a odbornosť.



"AI môže pomôcť Slovensku zvládnuť tieto výzvy nielen v automobilovom sektore, ale aj pomôcť jeho vstupu medzi elitnú skupinu krajín, ktoré prinášajú inovácie," dodal Ivančin. AmCham SR podotkla, že AI bude musieť stáť na silnej základni kybernetickej bezpečnosti, aby ustála nápor hrozieb, ktoré ju čakajú. "Na budúcnosť sa musíme pripraviť úplne všetci, od štátnych inštitúcií, cez trh práce až po služby," uzavrela.



(1 EUR = 1,1043 USD)