AmCham: V obchodnej vojne medzi USA a EÚ je ohrozených 9,5 bilióna USD

Brusel 17. marca (TASR) - Stupňujúci sa obchodný konflikt medzi USA a Európou ohrozuje obchodnú výmenu v oboch smeroch a investície v hodnote 9,5 bilióna USD (8,72 miliardy eur). Uviedli to americké firmy, ktorých sa spor týka. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Americká obchodná komora pri Európskej únii (AmCham EU) varuje, že clá by mohli mať vplyv nielen na priamo zdaňovaný tovar, ale aj na širšie transatlantické investície, ktorých hodnota je podstatne vyššia.



Skupina vo svojej správe uviedla, že obchod s tovarom medzi USA a Európou, vrátane Spojeného kráľovstva, dosiahol minulý rok 1,3 bilióna USD, obchod so službami presiahol 750 miliárd USD, tržby európskych spoločností v USA pravdepodobne prekročili 3,5 bilióna USD a tržby pobočiek amerických firiem v Európe presiahli 4 bilióny USD.



Už škody na obchode s tovarom medzi oboma stranami Atlantiku sú veľké, skonštatoval riaditeľ AmCham EU Malte Lohan, podľa ktorého "skutočným rizikom" je, že sa rozšíria do ďalších oblastí.



Americký prezident Donald Trump sa sústredil na deficit USA v obchode s tovarom s Európou, ktorý vlani podľa ministerstva obchodu predstavoval 235,6 miliardy USD.



Nedávno uvalil clá vo výške 25 % na dovoz ocele a hliníka z celého sveta a pohrozil clami na európske autá, lieky a ďalší tovar. Európska únia (EÚ) v reakcii na kroky Washingtonu prijala odvetné opatrenia vrátane cla až do výšky 50 % na americkú whisky. Trump vzápätí pohrozil dvestopercentnými clami na vína, šampanské a ďalšie alkoholické nápoje z EÚ.



Predstavitelia priemyslu na oboch stranách Atlantiku varujú, že takéto clá môžu byť veľmi škodlivé. Európski výrobcovia vína tvrdia, že clo vo výške 200 % by ich odrezalo od trhu v USA.



Dan Hamilton z Johns Hopkins University a spoluautor správy AmCham EU varoval, že Brusel by mohol podniknúť ďalšie odvetné kroky a zamerať sa na služby, pri ktorých majú USA obchodný prebytok.



Clá by mohli tiež narušiť dodávateľské reťazce tým, že európskym firmám sťažia posielanie dielov ich americkým pobočkám alebo americkým spoločnostiam vyvážať hotové výrobky.



Viac priamych zahraničných investícií z USA smeruje do Európy ako do zvyšku sveta dohromady, zatiaľ čo európske firmy tvoria takmer dve tretiny globálnych priamych zahraničných investícií v USA.



Hamilton varoval, že politická neistota by mohla prinútiť spoločnosti, aby prehodnotili svoje transatlantické investície.



"Dominový efekt konfliktu v obchodnom priestore sa neobmedzí len na obchod," dodal.



(1 EUR = 1,0889 USD)