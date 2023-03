AmCham: Ženy vo vedení sú nenahraditeľné pre pokrok

Bratislava 8. marca (TASR) - Ženy vo vedúcich pozíciách v podnikaní, verejnej sfére a zdravotníctve sú podľa Americkej obchodnej komory v SR (AmCham Slovakia) silou pre pokrok a zmenu. Je totiž dokázané, že ženy prinášajú do rozhodovacieho procesu jedinečné zručnosti a perspektívy, ktoré vedú k lepším výsledkom pre organizácie, komunity a celú spoločnosť. V stredu to uviedli predstavitelia AmCham Slovakia na konferencii Posilnenie postavenia žien: Ženy vo verejnej a podnikateľskej sfére.



Slovenky mali v januári 21-percentné zastúpenie v parlamente SR, uviedli predstavitelia Americkej obchodnej komory v SR. Doplnili, že v roku 2020 bolo svetové zastúpenie žien v manažérskych pozíciách 28,3 %. Aj preto AmCham Slovakia predpokladá, že rodová rovnosť v líderských pozíciách nenastane skôr ako za 140 rokov.



"Je dôležité sa touto otázkou zaoberať, pretože je dokázané, že ženy vo vedúcich pozíciách budú venovať viac pozornosti oblastiam, ako sú zdravotná starostlivosť, školstvo a sociálne zabezpečenie, ktoré majú nepomerne väčší vplyv práve na ženy a deti," uvádza manažérka pre verejné záležitosti Zuzana Petrová a koordinátorka pre verejné záležitosti Kristína Gotthardová, ktoré sú z AmCham Slovakia. Na základe štúdií Svetového ekonomického fóra sú ženy nedostatočne zastúpené vo vedúcich pozíciách, čo obmedzuje celospoločenský pokrok, bráni inováciám a rastu, uviedli predstavitelia AmCham Slovakia.



Svetová zdravotnícka organizácia poukazuje na to, že ženy zastávajú 70 % pracovných miest v zdravotníctve. "Z toho 90 % predstavujú zdravotné sestry," vyčíslila manažérka pre interné a externé vzťahy AmCham Slovakia Natália Spodniak. "V globálnom meradle tvoria ženy v zdravotníctve až 70 % pracovnej sily, avšak vo vedúcich pozíciách je ich iba 25 %," doplnila členka výboru pre zdravotníctvo AmCham Slovakia Martina Žemberová.



Ženy sú nedostatočne zastúpené aj v klinických štúdiách a výskumoch, uviedli predstavitelia Americkej obchodnej komory v SR. "Chýbajú rodovo špecifické údaje o zdravotnom stave žien, čo sťažuje identifikáciu a riešenie ženských zdravotných potrieb," doplnila Spodniak.



"V roku 2023 si Slovensko zvolí svojich politických zástupcov v parlamentných voľbách a určí kurz na najbližšie štyri roky. Máme príležitosť a zodpovednosť za reformu nášho systému vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a vytvorenie inkluzívnejšej, demokratickejšej a tolerantnejšej spoločnosti. Mali by sme sa snažiť povzbudzovať a podporovať ženy, aby sa stali súčasťou tejto pozitívnej zmeny ako politické líderky, podnikateľky, zdravotnícke pracovníčky, učiteľky a občianky," dodala výkonná riaditeľka AmCham Slovakia Martina Slabejová.