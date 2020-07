American Airlines hrozia zrušením časti objednávky lietadiel 737 MAX

Washington 10. júla (TASR) - Americká letecká spoločnosť American Airlines pohrozila, že zruší časť objednávky na uzemnené lietadlá 737 MAX od Boeingu, ak jej výrobca nepomôže so zafinancovaním kontraktu. Finančné možnosti aerolínií totiž znížila pandémia nového koronavírusu, ktorá spôsobila dočasné zastavenie leteckej dopravy.



Na základe objednávky by mal Boeing tento rok dodať leteckej spoločnosti 17 lietadiel 737 MAX. American Airlines však majú problém so zafinancovaním objednávky. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na správu denníka The Wall Street Journal. Celkovo si American Airlines objednali od Boeingu 76 lietadiel 737 MAX.



Podľa denníka Boeing už pracuje na možnostiach zrealizovania objednávky, keďže v poslednom období viaceré letecké spoločnosti svoje objednávky na 737 MAX stornovali. Začiatkom tohto týždňa írska lízingová spoločnosť Avolon zrušila nákup 27 lietadiel 737 MAX. Urobila tak pritom tri mesiace potom, ako zrušila objednávku na 75 týchto strojov.



Týždeň predtým oznámila rovnaký krok konkurenčná lízingová spoločnosť BOC Aviation. Tá informovala, že zrušila objednávku na 30 lietadiel 737 MAX. Navyše, nórske nízkonákladové aerolínie Norwegian Air stornovali objednávku na 92 lietadiel tohto typu. Zároveň požiadali o vrátenie zálohových platieb a kompenzácie za straty, ktoré utrpeli v dôsledku uzemnenia strojov.