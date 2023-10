American Airlines vykázali prvú stratu od začiatku minulého roka

New York 19. októbra (TASR) - Americká letecká spoločnosť American Airlines vykázala za 3. štvrťrok stratu viac než 540 miliónov USD, prvú od začiatku minulého roka, pod čo sa veľkou mierou podpísali zvýšené pracovné náklady a náklady na pohonné látky. Zároveň zhoršila vyhliadky na celý rok 2023. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu spravodajskej televízie CNBC.



American Airlines vo štvrtok uviedli, že za 3. štvrťrok zaznamenali čistú stratu 545 miliónov USD (515,85 milióna eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka zaznamenala letecká spoločnosť zisk 483 miliónov USD. Je to prvá kvartálna strata aerolínií od 1. štvrťroka 2022.



Po úprave o mimoriadne položky, ktoré okrem iného súvisia aj s novou pracovnou dohodou s pilotmi, však firma vykázala lepšie výsledky, než sa čakalo. Upravený zisk dosiahol 263 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 38 centov. Analytici očakávali zisk na úrovni 25 centov/akcia. Nedávno uzatvorená nová pracovná dohoda s pilotmi American Airlines zahrnuje výrazné zvýšenie miezd a benefitov v najbližších štyroch rokoch.



Tržby zaznamenali mierny rast. V 3. kvartáli minulého roka vykázala spoločnosť tržby na úrovni 13,46 miliardy USD, za tohtoročný 3. kvartál dosiahli 13,48 miliardy USD.



Práve v súvislosti s vyššími nákladmi spoločnosť zároveň zhoršila vyhliadky na celý rok 2023. Aerolínie najnovšie očakávajú, že za celý rok dosiahnu upravený zisk na akciu 2,25 USD až 2,50 USD. Pôvodne odhadovali, že sa bude pohybovať v rozmedzí od 3 USD do 3,75 USD/akcia.



(1 EUR = 1,0565 USD)