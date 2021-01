American aj Southwest Airlines vykázali za 4. kvartál straty

Dallas 28. januára (TASR) - Americká letecká spoločnosť American Airlines Group vykázala za 4. štvrťrok aj za celý rok 2020 stratu. Jej ročná strata bola pritom najväčšia v histórii aerolínií. Aj spoločnosť Southwest Airlines oznámila stratu. Dôvodom sú cestovné obmedzenia a reštrikcie spojené s pandémiou ochorenia COVID-19, ktoré decimovali letecký priemysel v roku 2020.



Konkrétne American Airlines vo štvrtok oznámili, že za tri mesiace do konca decembra 2020 zaznamenali čistú stratu 2,18 miliardy USD (1,80 miliardy eur), čo predstavuje 3,81 USD na akciu, zatiaľ čo v rovnakom období predvlani mali zisk 414 miliónov USD alebo 95 centov na akciu.



Bez započítania jednorazových položiek mali aerolínie stratu 3,86 USD na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Zacks Investment očakávali stratu 3,92 USD na akciu.



Tržby leteckej spoločnosti vo 4. kvartáli klesli na 4,03 miliardy USD z 11,31 miliardy USD rok predtým. Tento výsledok tiež prekonal odhady ekonómov, ktorí jej predpovedali tržby 3,86 miliardy USD.



Za celý rok 2020 dosiahla strata American Airlines 8,9 miliardy USD, najviac v histórii spoločnosti.



Aj ďalšia letecká spoločnosť, Southwest Airlines, vo štvrtok oznámila za 4. kvartál stratu, a to 908 miliónov USD. Po prepočítaní na akciu mala spoločnosť stratu 1,54 USD. Upravená strata bez jednorazových položiek dosiahla 1,29 USD na akciu.



Tento výsledok však prekonal očakávania Wall Street, ktorá počítala so stratou 1,69 USD na akciu.



Tržby leteckej spoločnosti v uvedenom období klesli o 64,9 % na 2,01 miliardy USD. Boli tak nižšie ako 2,12 miliardy USD, ktoré jej predpovedali analytici.



(1 EUR = 1,2114 USD)