American Express zaznamenal v 2. štvrťroku nárast tržieb aj zisku

New York 19. júla (TASR) - Americký poskytovateľ finančných služieb American Express (AmEx) zaznamenal v 2. štvrťroku 2024 nárast tržieb aj zisku, ktorý prekonal odhady trhu. Za tieto výsledky vďačí prémiovej zákazníckej základni, čo spoločnosť do istej miery izolovalo od slabosti v širšom hospodárstve. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Zisk spoločnosti AmEx za tri mesiace do konca júna 2024 vzrástol na 3,02 miliardy USD (2,76 miliardy eur) alebo 4,15 USD na akciu z 2,17 miliardy USD alebo 2,89 USD/akcia v 2. štvrťroku minulého roka.



Upravený zisk bez mimoriadnych položiek dosiahol v sledovanom období 3,49 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali, že spoločnosť zarobí v priemere 3,26 USD na akciu.



Tržby AmEx v 2. štvrťroku vzrástli na 16,33 miliardy USD zo 14,96 miliardy USD v minulom roku.



Spoločnosť však zároveň zvýšila rezervy na úverové straty na 1,3 miliardy USD z 1,2 miliardy USD v minulom roku.



V júni sa spoločnosť dohodla na kúpe platformy na rezervácie v reštauráciách Tock od Squarespace, aby rozšírila svoje postavenie v gastronomickom priemysle.



AmEx považuje tento segment za lukratívny napriek nedávnemu spomaleniu výdavkov.



(1 EUR = 1,093 USD)