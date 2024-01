American Express zaznamenal v minulom roku rekordné tržby

New York 26. januára (TASR) - Prognóza zisku American Express pre tento rok prekonala očakávania trhu. Firma takisto zaznamenala v minulom roku rekordné tržby. To podporilo akcie spoločnosti, ktoré si v piatok pred otvorením burzy polepšili takmer o 3 %.



Čistý zisk American Express vo 4. kvartáli 2023 medziročne stúpol o 23 % na 1,93 miliardy USD (1,77 miliardy eur). Zisk na akciu vzrástol o 27 % na 2,62 USD, pričom analytici očakávali 2,64 USD. Tržby sa zvýšili o 11 % na 15,80 miliardy. Analytici prognózovali 16 miliárd USD.



Tržby za celý rok 2023 vzrástli o 15 % na 60,52 miliardy USD.



Spoločnosť v tomto roku počíta so ziskom na akciu v pásme 12,65 USD až 13,15 USD, pričom analytici predpovedali 12,41 USD.



(1 EUR = 1,0893 USD)