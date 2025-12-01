< sekcia Ekonomika
Američania minuli miliardy na čierny piatok, napriek neistote
Spoločnosť Adobe Analytics, ktorá sleduje elektronický obchod, uviedla, že americkí spotrebitelia minuli v piatok (28. 11.) na online nákupy rekordných 11,8 miliardy USD (10,13 miliardy eur).
Autor TASR
New York 1. decembra (TASR) - Napriek ekonomickej neistote minuli Američania počas tzv. čierneho piatka (Black Friday), ktorý sa považuje za začiatok vianočnej nákupnej sezóny, miliardy dolárov v kamenných aj online obchodoch. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Spoločnosť Adobe Analytics, ktorá sleduje elektronický obchod, uviedla, že americkí spotrebitelia minuli v piatok (28. 11.) na online nákupy rekordných 11,8 miliardy USD (10,13 miliardy eur), čo bolo o 9,1 % viac ako minulom roku.
Spotrebitelia v USA minuli aj na Deň vďakyvzdania (27. 11.) v online obchodoch rekordných 6,4 miliardy USD, podľa Adobe. Najviac išli pritom na odbyt počas oboch dní herné konzoly, elektronika a domáce spotrebiče.
Medzitým softvérová spoločnosť Salesforce, ktorá sleduje digitálne výdavky od rôznych maloobchodníkov vrátane predajcov potravín, odhadla, že online tržby počas čierneho piatka dosiahli v USA celkovo 18 miliárd USD a globálne 79 miliárd USD. Na vrchole predaja na čierny piatok, keď obchodníci po celom svete ponúkajú veľké zľavy, dosiahli tržby 5,1 milióna USD za minútu, odhadujú platobné spoločnosti.
Mastercard SpendingPulse, ktorá sleduje osobné a online výdavky, uviedla, že celkové tržby počas čierneho piatka bez automobilového priemyslu vzrástli medziročne o 4,1 %. Ukazovateľ maloobchodného predaja, ktorý nie je upravený o infláciu, odhalil, že online tržby vzrástli dvojciferným tempom (10,4 %), zatiaľ čo nákupy v kamenných obchodoch vzrástli o 1,7 %.
Aj napriek týmto údajom čierny piatok stratil svoju silu v porovnaní s obdobím pred desiatkami rokov, keď sa davy kupujúcich od polnoci stavali do radov pred nákupnými centrami. Teraz však čoraz viac spotrebiteľov uprednostňuje online nákupy z pohodlia domova alebo sa rozhodli rozložiť si výdavky na ďalšie propagačné akcie, ktoré teraz ponúkajú maloobchodníci.
Návštevnosť v predajniach sa v priebehu rokov znížila. Predbežné údaje spoločnosti RetailNext, ktorá meria návštevnosť kamenných predajní v reálnom čase, odhalili, že počas čierneho piatka klesla návštevnosť v USA o 3,6 % v porovnaní s rokom 2024.
Ale návštevnosť počas celého týždňa, na ktorý pripadá čierny piatok, vzrástla takmer o 57 % v porovnaní s predchádzajúcim týždňom, podľa spoločnosti Sensormatic Solutions, ktorá tiež sleduje návštevnosť predajní.
K rastu tržieb však prispievajú aj vyššie ceny po zavedení ciel v USA. Hoci tržby v piatok stúpli, spoločnosť Salesforce zistila, že americkí zákazníci si kúpili menej položiek (o 2 % menej ako v minulom roku). Objemy objednávok klesli tiež, a to o 1 %, zatiaľ čo priemerné ceny vzrástli o 7 %.
Na tohtoročnú vianočnú nákupnú sezónu vrhá tieň ekonomická neistota. Okrem vplyvu ciel majú pracovníci vo verejnom aj súkromnom sektore obavy o istotu zamestnania uprostred prepúšťania vo firmách aj pre dôsledky 43 dní trvajúcej odstávky vlády, tzv. shutdown.
(1 EUR = 1,1646 USD)
Spoločnosť Adobe Analytics, ktorá sleduje elektronický obchod, uviedla, že americkí spotrebitelia minuli v piatok (28. 11.) na online nákupy rekordných 11,8 miliardy USD (10,13 miliardy eur), čo bolo o 9,1 % viac ako minulom roku.
Spotrebitelia v USA minuli aj na Deň vďakyvzdania (27. 11.) v online obchodoch rekordných 6,4 miliardy USD, podľa Adobe. Najviac išli pritom na odbyt počas oboch dní herné konzoly, elektronika a domáce spotrebiče.
Medzitým softvérová spoločnosť Salesforce, ktorá sleduje digitálne výdavky od rôznych maloobchodníkov vrátane predajcov potravín, odhadla, že online tržby počas čierneho piatka dosiahli v USA celkovo 18 miliárd USD a globálne 79 miliárd USD. Na vrchole predaja na čierny piatok, keď obchodníci po celom svete ponúkajú veľké zľavy, dosiahli tržby 5,1 milióna USD za minútu, odhadujú platobné spoločnosti.
Mastercard SpendingPulse, ktorá sleduje osobné a online výdavky, uviedla, že celkové tržby počas čierneho piatka bez automobilového priemyslu vzrástli medziročne o 4,1 %. Ukazovateľ maloobchodného predaja, ktorý nie je upravený o infláciu, odhalil, že online tržby vzrástli dvojciferným tempom (10,4 %), zatiaľ čo nákupy v kamenných obchodoch vzrástli o 1,7 %.
Aj napriek týmto údajom čierny piatok stratil svoju silu v porovnaní s obdobím pred desiatkami rokov, keď sa davy kupujúcich od polnoci stavali do radov pred nákupnými centrami. Teraz však čoraz viac spotrebiteľov uprednostňuje online nákupy z pohodlia domova alebo sa rozhodli rozložiť si výdavky na ďalšie propagačné akcie, ktoré teraz ponúkajú maloobchodníci.
Návštevnosť v predajniach sa v priebehu rokov znížila. Predbežné údaje spoločnosti RetailNext, ktorá meria návštevnosť kamenných predajní v reálnom čase, odhalili, že počas čierneho piatka klesla návštevnosť v USA o 3,6 % v porovnaní s rokom 2024.
Ale návštevnosť počas celého týždňa, na ktorý pripadá čierny piatok, vzrástla takmer o 57 % v porovnaní s predchádzajúcim týždňom, podľa spoločnosti Sensormatic Solutions, ktorá tiež sleduje návštevnosť predajní.
K rastu tržieb však prispievajú aj vyššie ceny po zavedení ciel v USA. Hoci tržby v piatok stúpli, spoločnosť Salesforce zistila, že americkí zákazníci si kúpili menej položiek (o 2 % menej ako v minulom roku). Objemy objednávok klesli tiež, a to o 1 %, zatiaľ čo priemerné ceny vzrástli o 7 %.
Na tohtoročnú vianočnú nákupnú sezónu vrhá tieň ekonomická neistota. Okrem vplyvu ciel majú pracovníci vo verejnom aj súkromnom sektore obavy o istotu zamestnania uprostred prepúšťania vo firmách aj pre dôsledky 43 dní trvajúcej odstávky vlády, tzv. shutdown.
(1 EUR = 1,1646 USD)