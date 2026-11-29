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Američania minuli na online Black Friday rekordných vyše 13 mld. USD
Údaje prekonali aj odhad Adobe Analytics, ktorá počítala s výdavkami na tohtoročný Čierny piatok na úrovni 12,9 miliardy USD.
Autor TASR
Washington 29. novembra (TASR) - Spotrebitelia v Spojených štátoch minuli počas Čierneho piatka (Black Friday) prostredníctvom online obchodov rekordných viac než 13 miliárd USD. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila údaje analytickej spoločnosti Adobe Analytics.
Firma Adobe Analytics uviedla, že počas Čierneho piatka (27. 11.) minuli americkí spotrebitelia v online obchodoch 13,1 miliardy USD (11,96 miliardy eur), čo medziročne predstavuje rast o 11 % a nové historické maximum. Údaje prekonali aj odhad Adobe Analytics, ktorá počítala s výdavkami na tohtoročný Čierny piatok na úrovni 12,9 miliardy USD.
Američania nakupovali najmä populárne hračky a elektroniku, zároveň sa však pre obavy z inflácie zásobovali základnými produktami. Vo veľkej miere nakupovali čistiace potreby, hygienické výrobky a produkty pre domácich miláčikov, uviedla Adobe Analytics.
Naopak, návštevnosť kamenných obchodov klesla. Počas Čierneho piatka navštívilo obchody podľa analytickej firmy PassBy takmer 930 miliónov Američanov, čo medziročne predstavuje pokles o 2,2 %.
Najväčšie nákupy na internete sa však očakávajú na takzvaný Kybernetický pondelok (Cyber Monday), uviedla Adobe Analytics. Spoločnosť očakáva, že v tento deň uskutočnia Američania online nákupy v priemere za 15,1 miliardy USD, čo by za celé päťdňové nákupné obdobie od Dňa vďakyvzdania malo znamenať nákupy za 47,5 miliardy USD.
(1 EUR = 1,0957 USD)
Firma Adobe Analytics uviedla, že počas Čierneho piatka (27. 11.) minuli americkí spotrebitelia v online obchodoch 13,1 miliardy USD (11,96 miliardy eur), čo medziročne predstavuje rast o 11 % a nové historické maximum. Údaje prekonali aj odhad Adobe Analytics, ktorá počítala s výdavkami na tohtoročný Čierny piatok na úrovni 12,9 miliardy USD.
Američania nakupovali najmä populárne hračky a elektroniku, zároveň sa však pre obavy z inflácie zásobovali základnými produktami. Vo veľkej miere nakupovali čistiace potreby, hygienické výrobky a produkty pre domácich miláčikov, uviedla Adobe Analytics.
Naopak, návštevnosť kamenných obchodov klesla. Počas Čierneho piatka navštívilo obchody podľa analytickej firmy PassBy takmer 930 miliónov Američanov, čo medziročne predstavuje pokles o 2,2 %.
Najväčšie nákupy na internete sa však očakávajú na takzvaný Kybernetický pondelok (Cyber Monday), uviedla Adobe Analytics. Spoločnosť očakáva, že v tento deň uskutočnia Američania online nákupy v priemere za 15,1 miliardy USD, čo by za celé päťdňové nákupné obdobie od Dňa vďakyvzdania malo znamenať nákupy za 47,5 miliardy USD.
(1 EUR = 1,0957 USD)