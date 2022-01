Američania očakávajú, že na každodenné náklady minú viac peňazí

Washington 24. januára (TASR) - Americkí spotrebitelia očakávajú, že ich mesačné výdavky tento rok vzrastú nad úroveň spred pandémie. Ale zároveň čoraz menej míňajú na dovolenky a iné takzvané nepodstatné položky. Ukázal to v pondelok prieskum newyorskej centrálnej banky, ktorý naznačuje, že domácnosti v USA čoraz viac znepokojujú rastúce ceny.



Podľa výsledkov decembrového prieskumu spotrebitelia predpokladajú, že v tomto roku minú viac peňazí na každodenné životné náklady. Aj preto očakávajú, že minú menej na drahšie položky, ako sú renovácie domácností, dovolenky, spotrebiče a iné drahé nákupy.



Respondenti uviedli, že v nasledujúcich štyroch mesiacoch je pravdepodobnosť veľkých nákupov nižšia, čo poukazuje na zvýšené inflačné očakávania.



Spotrebiteľské ceny v USA rastú najrýchlejším tempom za takmer štyri desaťročia. Príčinou sú problémy v dodávateľských reťazcoch aj ďalšie faktory súvisiace s pandémiou chorenia COVID-19.



Vysoká inflácia vymazáva rast miezd a podporuje očakávania, že Federálny rezervný systém (Fed) začne zvyšovať úrokové sadzby už v marci.



Respondenti v decembri odhadovali, že ich mesačné výdavky stúpnu počas tohto roka v priemere o 4,6 %. Na ilustráciu, v auguste 2021 očakávali ich zvýšenie o 4,2 %. Predpokladajú tiež, že výdavky na každodenné potreby v tomto roku vzrastú ešte výraznejšie, v priemere o 5,4 %.



Prieskum ukázal, že spotrebitelia sú pri svojich výdavkoch konzervatívnejší. To signalizuje, že výdavky na nepodstatné položky vrátane koníčkov, dovoleniek a iných voľnočasových aktivít, budú tento rok rásť pomalšie, v priemere o 2,5 % (o 2,6 % v auguste).



Podiel domácností, ktoré v predchádzajúcich štyroch mesiacoch uskutočnili veľké nákupy, klesol v decembri na 58,1 % zo 62,6 % v auguste, no stále bol nad úrovňou 54,6 % z decembra 2020.