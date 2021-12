Američania plánujú tento rok minúť na vianočné nákupy viac

New York 24. decembra (TASR) - Predvianočné prieskumy v USA signalizujú, že Američania si naplánovali počas tohtoročnej sviatočnej sezóny masívne výdavky, ale obávajú sa inflácie a nedostatku tovarov. Ekonómovia preto s napätím vyčkávajú na výsledky z najrušnejšej sezóny roka, keďže výdavky spotrebiteľov sa podieľajú viac ako dvomi tretinami na výkone najväčšej svetovej ekonomiky.



Američania si po vlaňajších obmedzeniach na zastavenie pandémie nového koronavírusu plánujú užiť tohtoročnú sviatočnú sezónu. Celoštátny prieskum odhalil, že jednotlivci v priemere plánujú minúť 1000 USD (884,17 eura) na darčeky, čo je o 13 % viac ako v minulom roku a najvyššia suma od roku 2018.



Prieskum ďalej zistil, že 15 % respondentov plánuje tento rok minúť viac peňazí na sviatky oproti 11 % v roku 2020 a 35 % plánuje míňať menej, čo je pokles z vlaňajších 39 %.



"Myslím si, že to budú pekné Vianoce,“ povedal Jay Campbell, partner spoločnosti Hart Research Associates.



"Ľudia budú míňať. Spotrebitelia sú ochotní, dychtiví a väčšinou schopní vyjsť zo svojich domovov a vrátiť sa do obchodov," dodal.



Prieskum ale tiež odhalil, že súčasné problémy v dodávateľských reťazcoch, inflácia a celkovo negatívne názory na ekonomiku sa vkrádajú aj do vianočnej nálady v USA.



V skupine tých, ktorí plánujú minúť viac, tretina tvrdí, že je to preto, lebo majú viac peňazí, štvrtina uviedla ako dôvod, že nakupujú darčeky pre viac ľudí a 16 % to pripísalo vyšším cenám.



Pokiaľ ide o tých, čo chcú míňať menej, 25 % to odôvodnilo zlým stavom ekonomiky, ďalších 21 % sa sťažovalo na vyššie ceny alebo problémy s platením účtov a 17 % chce ušetriť peniaze.



Okrem toho, 36 % respondentov potvrdilo, že začali nakupovať skôr ako zvyčajne, pretože sa báli, že plánované darčeky nezoženú včas. A 25 % sa obáva, že darčeky prídu neskoro.



Prieskum ďalej zistil, že polovica Američanov aj tento rok realizuje väčšinu alebo všetky nákupy online. To je pokles o päť bodov oproti roku 2020, ale zároveň o päť bodov viac ako pred pandémiou.



Amazon je naďalej lídrom nákupov na internete, pričom 35 % Američanov hovorí, že je to ich online obchod číslo jedna.



Prieskum sa uskutočnil v dňoch 1. až 4. decembra, teda potom, čo sa na verejnosť dostali správy o vysoko nákazlivom variante omikron.



(1 EUR = 1,1310 USD)